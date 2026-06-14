Schimbări majore la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat oficial numele noului premier desemnat al României, în urma unei mutări neașteptate pe scena politică.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a explicat argumentele care au stat la baza acestei nominalizări, subliniind experiența politică și administrativă a noului premier desemnat.

„Domnul Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative – a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare – de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes.

Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a adăugat el.

Mesajul președintelui pentru Eugen Tomac și membrii Cabinetului

În cadrul aceleiași declarații de presă, şeful statului i-a mulţumit lui Eugen Tomac pentru activitatea și mandatul său.

„Vreau să-i mulţumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare şi pentru responsabilitate. Şi vreau să spun că nici domnul Tomac şi nici eu nu ne-am jucat de a guvernarea. Am mers în această direcţie în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită. Şi vreau să le mulţumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiţi să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-şi lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetăţenilor, într-un guvern al României şi oameni pe care noi am înţeles că ne putem baza şi de care societatea noastră are nevoie”, a mai declarat preşedintele.

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