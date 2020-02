De Petre Dobrescu,

UPDATE. Adrian Veștea a explicat în emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX” cum a ajuns să se fotografieze cu o persoană urmărită pentru fraude bancare în SUA.

Seful CJ Brasov, Adrian Veștea, și-a asociat imaginea cu persoane căutate internațional pentru fraude cu carduri bancare. Adrian Veștea este reprezentant al PNL și șef al Consiliului Județean Brașov. Acesta poartă o vestă galbenă, culoarea specifică de partid, iar alături de el sunt Emanoil Alexa (primul din dreapta), fratele lui Cătălin Alexa, cel căutat de autorități în urmă cu câteva zile la celebrele percheziții din Brașov.

De altfel, cel care i-a acuzat pe polițiști de brutalitate, consilierul PNL Andrei Kadas, a cărui locuință a fost vizitată de mascați, apare și el în această fotografie. Andrei Kadas este bărbatul cu ochelari de soare aflat chiar lângă Emanoil Alexa.

Potrivit Transilvania 365, fotografia a fost făcută în mai 2019, la zilele localității Bod.

Luni, Andrei Kadas declara în emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX” că nu are legături cu interlopii brașoveni, dar vorbește cu frații Alexa la telefon de două ori pe an.

„Nu am nicio legătură cu Cătălin Alexa, acum 10-12 ani au fost niște firme care nu mai funcționează de mult. Dacă aveam vreo legătură, vreo implicare, de ce nu au venit la mine. De ce nu mi-au rupt ușa? Am avut un salon de înfrumusețare în care am avut mult mai mulți asociați, o firmă de construcții”, a declarat Kadas.

Liberalul a mai spus că se întâlnește cu frații Alexa ”o dată la ani, ne întrebăm ce mai facem”. ”Vorbim la telefon de două ori pe an”, a completat Kadas, potrivit căruia are cu aceștia doar o ”relație de vecinătate”. ”Atâta timp cât eu nu am probleme cu legea, nu mă interesează ce probleme au vecinii mei”, a subliniat acesta.

