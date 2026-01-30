Creatorul Ethereum, Vitalik Buterin, a devenit subiect de discuție pe rețelele sociale după apariția sa la conferința ETH Chiangmai din Thailanda, desfășurată pe 29 ianuarie.

În timpul unei prezentări, el a fost fotografiat stând desculț pe un scaun, iar o gaură în șosetă a atras atenția utilizatorilor, generând comentarii și glume pe internet.

Un utilizator a remarcat pe rețelele de socializare că „și eu am găuri în șosete, dar asta nu m-a ajutat să câștig la fel de mulți bani ca Buterin”.

Publicația Foresight News, care a discutat cu Buterin, a subliniat că miliardarul este cunoscut pentru stilul său de viață simplu. Acesta nu deține proprietăți imobiliare și trăiește uneori în comunități alături de colegii săi implicați în dezvoltarea proiectului Ethereum.

Averea sa fluctuează în funcție de valoarea criptomonedei Ethereum, care a atins un maxim istoric de 3.200 de dolari în 2021.

În prezent, averea lui Vitalik Buterin este estimată la peste 700 de milioane de dolari.

Născut în Kolomna, o suburbie a Moscovei, Buterin a emigrat împreună cu familia sa în Canada la vârsta de 6 ani. Tatăl său este om de știință în domeniul informaticii, ceea ce l-a inspirat pe viitorul antreprenor să se apropie de tehnologie și criptomonede.

După ce a studiat la Universitatea din Waterloo, Buterin a renunțat la facultate în 2014 pentru a se dedica dezvoltării Ethereum, criptomoneda sa revoluționară, lansată oficial în 2015.