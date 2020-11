Cum a apărut sigla PSD scrisă cu vopsea pe un trotuar din Călărași. Primar: „I-am spus ca până luni să șteargă”

Bărbatul a povestit, pentru Libertatea, că a folosit 12 litri de vopsea, pentru că nu-i place cum au pavat oamenii primăriei trotuarul din fața frizeriei sale.

„Dacă nu PSD, ce voiați să scriu pe trotuar? Am vrut să scriu așa peste tot, cam pe 120 de metri pătrați, dar nu am avut bani pentru atâta vopsea. De exemplu, „S”-ul nu mi-a ieșit foarte bine sus și am folosit mult diluant, dar am de gând să completez, ca să arate mai bine. Am cumpărat 12 litri de vopsea pe datorie, de la cineva din PNL, care are magazin”, explică Marian Ulmeanu.

Întrebat dacă știe că prin acțiunea sa a încălcat legea, bărbatul spune că „oricum mai e doar o săptămână de campanie electorală, iar legile sunt făcute pentru a fi încălcate”.

„Viceprimarul îmi este ca un tată”

Marian Ulmeanu mai susține că nimeni din PSD nu i-a spus să scrie pe trotuar, ci el este cel care a vrut, pentru că este membru de partid de opt ani. Mai mult, bărbatul are și trei mașini vechi, inscripționate cu sigla partidului. Și hainele îi sunt inscripționate tot cu sigla și numele PSD.

Nu primește bani de la partid, susține el, ci face totul din convingere și drag față de viceprimarul orașului, Nicolae Dragu, care „îi este ca un tată”.

„Îl pun mâine să șteargă, chiar dacă e sărbătoare”

Conducerea Primăriei Călărași, care aparține tot social-democraților, spune că nu a dat aprobare pentru ca însemnele formațiunii politice să coboare la propriu pe trotuar, în plină campanie electorală. Mai mult, omului i s-a pus în vedere ca până luni să șteargă, altfel va fi amendat.

„Primăria nu a dat aprobare pentru așa ceva. A scris așa pentru că el a vrut. În zona respectivă stă un băiat care e frizer. E cam într-o ureche băiatul ăla, dar e de mult timp membru la PSD. Eu sunt doar de un an în partid. Îl pun mâine (duminică – n.r.) să șteargă, chiar dacă și mâine, și luni e sărbătoare”, a declarat, pentru Libertatea, Nicolae Dragu, viceprimarul municipiului Călărași.

„A stricat estetica”

Viceprimarul susține că acțiunea bărbatului nu pune partidul într-o lumină pozitivă.

„E urâtă treaba, că s-a stricat și estetica, că am făcut trotuarul ăsta de o lună și ceva. Nu este moral să scrii pe trotuar. Dacă era proprietatea lui, pe casa lui, era altceva”, mai spune Nicolae Dragu, care susține însă că nu îl cunoaște pe bărbat și nici nu știe cum îl cheamă.

„Are el o fixație cu PSD de câțiva ani”

Primarul orașului, Marius Dulce, spune că Marian Ulmeanu nu este membru PSD.

„Da, știu de problema aceasta. Zilele trecute a scris PSD pe trotuarul abia refăcut. Vineri i-am spus că are termen până luni să șteargă, altfel îl amendăm. Dar dacă îl amendăm, nu știm de unde o va plăti, pentru că este un om care o duce foarte greu. El se află într-o situație mai specială și întreaga comunitate are grijă de el. Însă sub nicio formă nu este membru de partid la noi, are el o fixație cu PSD de câțiva ani, că înainte a fost la PNL”, a declarat primarul municipiului Călărași.

Legea campaniei electorale prevede la art.79 că:

„Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.



În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afișajul electoral este interzis”.

