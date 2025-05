Legătură cu o deputată PSD

În 2023, Mirela Furtună, deputată PSD de București originară din Tulcea, deținea un Land Rover vechi de șase ani. În anul următor, Furtună declară că a vândut un autoturism către Aref Wash SRL, iar Land Roverul dispare din noua sa declarație de avere. În locul său, apare altul, dar de această dată cu anul de fabricație 2024.

Furtună și administratorul firmei se cunosc de mai bine de un deceniu, atunci când făceau parte amândoi din Tineretul Social Democrat (TSD) Tulcea și participau la evenimente organizate de filiala-satelit a PSD.

Mirela Furtună. Foto: Facebook

Firma șoferului de utilaje, furnizorul de servicii de dezinfecție și dezinsecție pentru instituțiile publice

Radu Alexe figura în 2022 ca șofer al departamentului UTMT (Utilaje Terestre și Mijloace de Transport) din cadrul ABADL Tulcea, subordonată Apelor Române. Acesta era angajat cel puțin din anul 2019, atunci când alături de alți colegi a deschis un litigiu de muncă împotriva instituției.

ABADL a confirmat, la solicitarea Libertatea, că Radu Alexe lucrează în cadrul instituției ca șofer.

Radu Alexe

Alexe este acționar unic și administrator al companiei Aref Wash SRL, fondată încă din 2010. Fără niciun angajat înregistrat, firma sa începe să primească achiziții directe cu instituțiile publice din județul Tulcea, iar succesul din bani publici se vede începând din 2018, când în conturile societății ajung sute de mii de lei, conform platformei termene.ro.

Facsimil grafic cu sumele primite din bani publici de Aref Wash SRL, sursa Termene

Totodată, firma lui Alexe nu dispune de un website unde poate fi găsită, potrivit datelor raportate de companie pe platforma SEAP, iar adresa de e-mail este una neprofesionistă, fără un domeniu al companiei, alexe_radu81@yahoo.com.

Chiar și așa, Aref Wash SRL a vândut în 2020 servicii de dezinfecție și dezinsecție cu regularitate la începutul pandemiei de COVID-19 către instituții precum Autoritatea Navală Română, DGASPC Tulcea, Direcția Județeană de Sport Tulcea sau primăriilor din județ.

Compania nu figura cu niciun angajat la momentul respectiv.

Achizițiile directe cu instituțiile publice încep să curgă și în anii următori, iar firma lui Alexe ajunge să înregistreze maximum doi angajați.

Firma șoferului cumpără autoturismul deputatei PSD Mirela Furtună

Radu Alexe a fost prezent la evenimentele Tineretului Social Democrat (TSD) Tulcea cel puțin din 2013. Acesta apare în mai multe fotografii ale filialei de partid, unde însoțea membrii TSD la diverse evenimente organizate.

În cadrul organizației, Alexe era coleg cu Mirela Furtună, actuală deputată PSD de București. Cei doi se aflau într-un club de noapte în 2013, alături de alte persoane.

Mirela Furtună și Radu Alexe, într-un club în 2013

În anul următor, aceștia participau la evenimentele organizate de Tineretul Social Democrat (TSD) Tulcea, organizația subordonată PSD. Amândoi apar unul lângă altul în mai multe fotografii de-a lungul timpului.

Alexe și Furtună, împreună la evenimentele TSD

Deputata PSD București Mirela Furtună îi vinde în septembrie 2024 firmei lui Radu Alexe un autoturism pentru suma de 29.000 de euro.

Facsimil declarație de avere Mirela Furtună

Furtună nu a trecut detalii privind autovehiculul. Însă în declarația sa de avere din 2023, aceasta deținea un Land Rover vechi de șase ani, iar în declarația sa de anul precedent, deputata își trece un autoturism de aceeași marcă, dar cu anul de fabricație 2024.

Contactat pentru un punct de vedere, Radu Alexe a declarat: „Contractele au fost obținute cu respectarea legislației în vigoare. […] De la începutul pandemiei suntem foarte solicitați chiar și în prezent, datorită promptitudinii și calității serviciilor oferite”.

Întrebat cum de are timp să fie concomitent șofer pentru o instituție publică și să se ocupe și de firma sa, Alexe a răspuns: „Serviciile prestate se desfășoară după programul de la ABADL, în weekend și în perioadele de concediu de odihnă. Sunt susținut în activitatea mea de colaboratori. Nefiind o activitate continuă zilnică, nu se justifică angajați permanenți. Am calificarea necesară (întrebat dacă are pregătire în domeniul sanitar-medical – n.red.) și colaborez cu firme de specialitate, autorizate, ce oferă substanțe de calitate și documentele aferente legislației în vigoare”.

Cât despre activitatea politică, Alexe admite că a fost membru activ în Tineretul Social-Democrat până în anul 2015 fără să dețină o funcție de conducere, iar atribuirea achizițiilor directe către compania sa „nu are nicio legătură cu deputata PSD Mirela Furtună sau TSD Tulcea. Eu sunt administratorul firmei și în realitate, și în acte și nu am nicio legătură directă sau indirectă cu niciun politician la nivel local sau național”, spune Alexe.

În ceea ce privește achiziționarea autoturismului Mirelei Furtună, Alexe a considerat-o drept „o oportunitate pentru dezvoltarea firmei, care deține și alte mijloace de transport. Oferta de vânzare a fost selectată de pe internet. Nu este o tranzacție de fațadă”, a transmis administratorul societății Aref Wash într-un răspuns scris care poate fi citit integral aici.

TSD Tulcea, locul unde se leagă prietenii

TSD Tulcea a avut o ședință festivă la sfârșitul anului 2014, conform unei postări pe pagina de Facebook a filialei. Printre participanți s-au aflat Mirela Furtună, deputata PSD și Gabriel Marinov, directorul DGASPC Tulcea.

Cei doi au fost surprinși unul lângă altul în momentul realizării fotografiei.

Mirela Furtună și Gabriel Marinov, la o ședință festivă a TSD Tulcea, 2014

DGASPC Tulcea a cumpărat prin achiziție directă, de-a lungul timpului, de la Aref Wash SRL cele mai multe servicii de dezinsecție și dezinfecție, însă instituția a precizat, la solicitarea reporterului, că nu există contracte încheiate cu firma lui Alexe din 2018 până în prezent.

Mai mult, de la începutul anului 2025, Aref Wash SRL a obținut cel puțin 39 de achiziții directe numai din partea DGASPC Tulcea în valoare totală de peste 77.000 de lei. Multe dintre acestea au fost atribuite în aceeași zi sau la o zi distanță de data publicării anunțului.

Întrebat ce a recomandat-o pe Aref Wash SRL să furnizeze servicii de dezinfecție și dezinsecție către instituția pe care o administrează, Gabriel Marinov a declarat: „DGASPC a avut contracte și cu alte societăți comerciale de profil, a căror activitate nu s-a ridicat la nivelul nevoilor noastre. Alegerea furnizorului a avut la bază criterii obiective, precum prețul, termenul de execuție și conformitatea cu cerințele serviciului solicitat. Nu a existat niciodată o relație preferențială cu această firmă”.

Despre prezența la ședința festivă a TSD organizată în 2014, Marinov a spus că participarea sa nu are legătură cu activitatea sa profesională. „Nu am fost influențat politic în deciziile administrative luate în cadrul DGASPC, în niciunul dintre aspectele activității mele”, declară directorul DGASPC.

Gabriel Teodosie Marinov. Foto: Facebook

Deși perioada când Alexe era membru TSD se suprapune cu participarea lui Marinov la ședința festivă, directorul DGASPC spune că îl cunoaște pe Radu Alexe doar din postura de reprezentant al firmei Aref Wash SRL. „Alte aspecte ce țin de istoricul său personal sau afilierea sa politică nu sunt de competența instituției noastre și nu au influențat în niciun fel atribuirea contractelor”, consideră Marinov printr-un răspuns scris care poate fi citit integral aici.

Gabriel Marinov este actualul director general al DGASPC Tulcea, ocupând în trecut funcția în perioadele 2003-2005, 2012-2016, 2017-2019, 2020-2022, conform CV-ului său. În trecut, Marinov a fost numit guvernatorul Deltei Dunării în perioada februarie 2022 – noiembrie 2023.

În 2019, a fost numit subprefect al județului Tulcea de guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă. Marinov a fost interimar, pentru o scurtă perioadă, la șefia Prefecturii Tulcea, potrivit Ziare.com

Mirela Furtună nu a răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

Deputata PSD se află la cel de-al treilea mandat de demnitar în Parlamentul României. În trecut, aceasta a fost declarată incompatibilă de către Agenția Națională de Integritate (ANI) după ce s-a descoperit că firma pe care o deținea ar fi încheiat, în 2013, un contract de peste 70.000 de lei cu CJ Tulcea, în timp ce ocupa funcția de consilieră a președintelui CJ Tulcea, Horia Teodorescu. Ea a cerut în instanță anularea raportului administrativ, dar cererea i-a fost respinsă în octombrie 2015, printr-o sentință definitivă a Curții de Apel București, conform PressOne.

