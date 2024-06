Le premier ministre Gabriel Attal accueille le président Joe Biden à l'aéroport de Orly le 5 juin 2024. Le président des États-Unis rejoindra jeudi les plages normandes pour le 80ème anniversaire du D-Day, où il retrouvera d’autres responsables politiques, comme le chancelier allemand O.Scholz ou le président ukrainien V.Zelensky. © Stéphane Lemouton / Bestimage Prime Minister Gabriel Attal welcomes President Joe Biden at Orly airport on 5 June 2024. The President of the United States will be heading to the Normandy beaches on Thursday for the 80th anniversary of D-Day, where he will be joined by other political leaders, including German Chancellor O. Scholz and Ukrainian President V. Zelensky.