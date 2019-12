De Livia Lixandru,

Puțini sunt însă cei care știu cine a fost prima soție a bărbatului. Aceștia aveau împreună o fată.

Moartea lui Cornel Galeș nu a impresionat-o pe prima lui nevastă, Nela Pintoiu, care a suferit enorm când el a părăsit-o pe ea, dar şi pe fiica lor, Claudia, de dragul Ilenei.

Contactată de Click!, după decesul bărbatului, femeia a declarat: „Noi am divorţat de peste 27 ani şi nu am mai păstrat legătura. Nu l-a interesat niciodată soarta fiicei lui. Mai mult, a vorbit foarte urât despre noi. Vă rog să nu mă mai deranjaţi. Mulţumesc”. Se pare că, Nela Pintoiu are un CV impresionant: a fost expert la Şcoala superioară de Aviaţie, a absolvit Liceul ”Ion Creangă” din Bucureşti şi a studiat Aeronave la Institutul Politehnic.

A lucrat la Academia de aviaţie şi la Aeroportul Otopeni. Nela şi Cornel au avut o căsnicie scurtă, rodul iubirii lor fiind Claudia, azi în vârstă de 31 de ani, de profesie stewardesă la o companie aeriană, potrivit Click.

