”Avem 80 de persoane cu vârsta între 10 și 60 de ani care au fost selectate în studiul KAPO – Sănătate pe Ghete. Multe dintre ele au fost diagnosticate la început cu diverse probleme de sănătate, de la obezitate până la afecțiuni ale coloanei vertebrale, ori au suferit operații la spate sau la genunchi. Am adaptat exercițiile pe ghete rebound pentru fiecare participant, am creat un regim alimentar flexibil, ușor de urmărit, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Acestea au slăbit până acum între 3 și 12 kilograme. Am constatat schimbări radicale la nivelul diametrului taliei, al coapselor, pulpelor, genunchilor. Nivelul de colesterol a scăzut, nivelul glicemiei s-a stabilizat.

Din evaluarea parțială rezultă că participanții au respirația mult mai bună, au căpătat o rezistență mai mare la efort, dorm mai bine și unii dintre ei ne-au declarat că nu mai sforâie. Avem, spre exemplu un medic cu un singur plămân care ne-a declarat că a început să dea mai mult randament la serviciu, să aibă mai multă putere și o rezistență mai mare la efort. Toți participanții ne-au spus că, de când vin la antrenamente, au căpătat o stare generală de bine, sunt mai optimiști, mai sociabili, se bucură mai mult de viață. Medicii din echipa KAPO monitorizează constant evoluția stării lor de sănătate. La finalul studiului vom oferi detalii complete despre situația fiecărui participant, de unde a plecat și unde a ajuns. Suntem foarte bucuroși de rezultatele pozitive de până acum”, declară Kinga Sebestyen, andrenoarea de Kangoo Jumps

