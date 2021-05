„Un medic de familie din Botoșani a organizat un minimaraton de vaccinare cu vaccin de la Pfizer și a reușit să vaccineze în trei zile succesiv 180 persoane în comuna Răchiți. Mi s-a părut un demers extraordinar, cu sprijinul DSP Botoșani”, a spus Valeriu Gheorghiță, citat de Agerpres.

Libertatea a vorbit cu medicul de familie apreciat de doctorul militar. Se numește Fivi Arghir și este medic familie în comuna Răchiți din 1988.

Doctorița a explicat că minimartonul de vaccinare a fost organizat la Căminul cultural, în perioada 13-15 mai.

”Inițiativa a fost a primăriei. Am fost întrebată ce părere am despre vaccinare, iar eu am spus că le recomand oamenilor să se vaccineze, pentru că am trecut prin boală și știu ce înseamnă. M-am și vaccinat. Nu aș putut vaccina 180 de oameni fără ajutorul primăriei”, a declarat medicul de familie Favi Arghir.

Am vaccinat câte 60 de oameni în fiecare zi, timp de șase ore, de la 08:00 la 14:00. Practic, a fost vaccinată o persoană la șase minute. Inițial, ne așteptam să se prezinte 130 de oameni, după numărul a crescut după ce unele persoane vaccinate își sunau rudele sau prieteni să vină și să se imunizeze. Așa s-a ajuns la 180. Favi Arghir, medic de familie:

Doctorița a precizat că pe lângă asistenta ei a mai fost ajutată de două asistente comunitare și de un funcționar al primăriei, care a introdus în calculator datele persoanelor vaccinate.

”Primăria a făcut campanie prin satele comunei, iar oamenii au venit să se vaccineze. Mulți m-au întrebat ce să facă, iar eu le-am recomandat să se vaccineze”, a mai spus doctorița Favi Arghir. ”Sper să fiu remunerată pentru această campanie. Am contract cu Casa de asigurări”.

Comuna Răchiți are cira 4.400 de locuitori și este situată la 3 kilometri de municipiul Botoșani.

Medicul de familie va continua vaccinarea și la cabinetul personal, cu serul Johnson&Johnson.

Un număr de 1.403 medici de familie au recepţionat, până în prezent, vaccinuri anti-COVID de la Johnson&Johnson, Moderna şi AstraZeneca, a anunţat Valeriu Gheorghiță în cadrul conferinței de marţi, 18 mai.

Potrivit acestuia, în campania de vaccinare prin cabinetele medicilor de familie, care început din 4 mai, 56% dintre imunizări au fost în mediul rural şi 44% în mediul urban.

Până pe 17 mai, cel mai mult s-a vaccinat anti-COVID în reţeaua de medicină de familie în Timiş – 2.395 de doze, în Dâmboviţa – 1.543, Călăraşi – 1.523, în Bucureşti – 1.240 şi în Dolj – 1.035.

„În ceea ce priveşte vaccinarea în cabinetele de medicină de familie din mediul rural la data de 17 mai cele mai multe doze au fost administrate în judeţul Călăraşi – 1.118, Dâmboviţa 930, Timiş – 850, Dolj – 723, Bihor – 587”, a arătat Valeriu Gheorghiţă.

FOTO: Gazeta de Botoșani

