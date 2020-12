Cum a scăpat de închisoare tânăra iraniană poreclită „Zombie Angelina”: „Nu mai revin pe rețelele sociale”

Fatemah a ajuns cunoscută după ce și-a modificat aspectul fizic și a postat imaginile pe rețelele sociale. Ea a fost poreclită „Zombie Angelina”, după ce a spus că a trecut prin zeci de operații estetice în încercarea de a arăta precum idolul ei, actrița Angelina Jolie.

Postările de pe rețelele de socializare i-au adus, la un moment dat, 486.000 de adepți pe Instagram.

Eliberată după o zi de la pronunțarea sentinței

În mod surprinzător, după ce fusese condamnată pe 12 decembrie, pentru vulgaritate și obscenitate, incitare la violență, obţinerea de venituri ilicite, încurajarea corupţiei în rândul tinerilor și lipsă de respect față de Republica Islamică Iran, Fatemah a fost eliberată pe cauțiune pe 13 decembrie.

După eliberare, ea a vorbit cu portalul de știri Rokna.

Nu știam deloc că acțiunile și comportamentul meu erau o crimă. Regret cu adevărat greșelile făcute. Fatemah Khishvand:

„Vreau să duc o viață normală. În detenție am reflectat asupra faptelor mele”

„Detenția a fost o ocazie pentru mine de a reflecta asupra faptelor mele. Vreau să duc o viață normală cu familia mea acum”, a mai spus tânăra în interviul în care și-a pus cenușă în cap, despre care presa occidentală crede că ar fi putut fi ordonat de regimul de la Teheran.

De asemenea, Fatemah a spus vrea să se trateze de tulburare bipolară și să devină mamă în viitor.

„De multe ori am crezut că ceea ce am făcut pe Instagram nu merită suferința suferită. Și nu a meritat. Nu voi mai fi niciodată Sahar Tabar! Dacă vom mai reveni vreodată în spațiul online, atunci am s-o fac pentru a ajuta săracii și orfanii”, a mai spus ea.

Recomandări Tolo: Cam multă paradă de uniforme și declarații pentru un vaccin de a cărui nevoie vitală trebuie să fie convinși milioane de oameni obișnuiți

Chiar și așa, imaginile rămân pe rețelele sociale, fiindcă iraniana are mai multe cluburi de fani.

Potrivit „Mirror”, Khishvand a fost arestată la 5 octombrie 2019, după sentința unui tribunal din Teheran, și a fost trimisă la închisoarea Shahre-rey, „cea mai periculoasă închisoare pentru femei din țară”. În aprilie, a cerut să fie eliberată, după ce a contractat coronavirusului, dar i s-a respins solicitarea.

Recent, o jurnalistă iraniană a lansat o campanie pentru eliberarea tinerei, explicând: „Republica Islamică are o istorie de chinuri ale femeilor. Trebuie să fim uniți împotriva acestui apartheid de gen”.

Citeşte şi:

Victimele din dosarul de viol al fostului episcop de Huşi cer daune de 400.000 de euro. Doi dintre seminarişti sunt rude

De Crăciun, un italian de 94 de ani a sunat la carabinieri pentru a-i chema să ciocnească un pahar: ”Sunt singur, poate veni cineva?”

Compania de Cimitire București, înființată de Firea, moartă și îngropată după ce i-au devenit șefi o casieră, un crescător de porci, un arhidiacon și un lăcătuș mecanic

PARTENERI - GSP.RO ȘOCANT: Tuchel a fost dat afară de la PSG, după scandalul Colțescu! Ce le-ar fi cerut jucătorilor

PARTENERI - PLAYTECH Irinel Columbeanu a ajuns în cel mai greu moment. Câți bani a avut la el, n-a putut mai mult: E HALUCINANT

HOROSCOP Horoscop 26 decembrie 2020. Scorpionii pot pierde, din cauza orgoliului, susținerea unor persoane dragi

Știrileprotv.ro Încă un caz de contaminare cu noua tulpină de Covid-19. Cum se simte pacientul

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021