I-a făcut să creadă că este de partea lor

Eroare mortală pe câmpul de luptă din Ucraina. Doi militari ruși au fost împușcați de un soldat ucrainean după ce l-au confundat cu un camarad. Imaginile șocante surprinse de o dronă dezvăluie momentul dramatic.

Înregistrarea prezintă momentul în care soldatul ucrainean reușește să-i păcălească pe cei doi militari ruși, făcându-i să creadă că este de partea lor.

Cei doi ruși, înarmați cu puști, se apropie din spate de luptătorul ucrainean singuratic, pe o stradă pustie din satul Boikivka (regiunea Donețk). Se crede că acesta este un soldat din Batalionul 425 de Asalt „Skala” al armatei ucrainene, care a postat și înregistrarea video online.

Discută, pleacă împreună, apoi ucraineanul îi împușcă

Rușii îl ajung din urmă pe ucrainean. Dar, se pare, niciunul dintre ei nu recunoaște cine stă de fapt în fața lor. În loc să-l captureze, au o scurtă discuție și, în cele din urmă, cei trei chiar pleacă împreună!

Rușii pleacă în fața ucraineanului, care profită de naivitatea celor doi soldați care nu l-au recunoscut. În câteva secunde, îi împușcă pe amândoi din spate și fuge.

Nu este clar de ce l-au confundat rușii pe ucrainean și ce uniformă sau o insignă purta acesta. Cert este doar că în estul Ucrainei, mulți locuitori vorbesc perfect rusa. Este posibil ca ucraineanul i-a înșelat în acest fel.

Operațiune de infiltrare în spatele liniilor inamice?

Pe „X”, utilizatorii speculează că aceasta ar fi putut fi „o operațiune ca la carte de infiltrare în spatele liniilor inamice”. Aceste înșelăciuni brutale, de la corp la corp, sunt observate din ce în ce mai frecvent.

Batalionul 425 de Asalt a scris despre capcana mortală pe canalul său de Telegram: „Videoclipul îl arată pe soldatul nostru eliminând doi ocupanți cu o mitralieră. Mai întâi, i-a făcut să creadă că este unul de-al lor, apoi a folosit momentul potrivit pentru a-i ucide”.

Deocamdată nu există informații despre reacțiile oficiale ale părților implicate în acest incident.



