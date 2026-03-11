Europa are un plan pentru a menține Ucraina pe linia de plutire și pentru a face față războiului Rusiei. În cazul în care Ungaria și Slovacia continuă să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, Kievul va primi, totuși, sub o formă sau alta, acești bani au spus doi diplomați UE.

Liderii UE se vor întâlni la un summit la Bruxelles săptămâna viitoare, în speranța că premierii Ungariei și Slovaciei vor păstra promisiunea – făcută în decembrie – de a acorda împrumutul de 90 de miliarde de dolari. Suma reprezintă două treimi din fondurile de care Ucraina are nevoie pentru a continua lupta împotriva invaziei ruse până la sfârșitul anului 2027.

Totuși, dacă Viktor Orban și Robert Fico nu vor ceda, țările baltice și nordice au un plan pentru a oferi Ucrainei suficienți bani pentru a se menține pe linia de plutire în prima jumătate a acestui an, au spus diplomații UE pentru POLITICO.

Suma totală luată în considerare este de 30 de miliarde de euro, potrivit unei alte surse. În această situație nu ar fi nevoie de vreo aprobare din partea UE, întrucât este vorba despre împrumuturi bilaterale.

„Nu este prima dată când ne confruntăm cu astfel de dificultăți cu Ungaria. Vom acorda acest împrumut într-un fel sau altul”, a spus comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pentru POLITICO.

De asemenea, Bruxelles-ul consideră că premierul Slovaciei, care s-a aliat cu Viktor Orbán pentru a bloca împrumutul, reprezintă un obstacol mai mic, au declarat alți doi oficiali ai UE.

Ideea acordării unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a fost discutată în decembrie anul trecut, însă unul dintre proiectele de lege care trebuie aprobate înainte ca banii să poată fi acordați Kievului necesită aprobarea tuturor țărilor membre.

Împrumutul părea asigurat până la sfârșitul lunii ianuarie, însă totul s-a schimbat în urma atacurilor rusești care au avariat conducta Drujba, care transportă petrolul rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a acuzat Kievul că întârzie intenționat reparațiile conductei. Din acest motiv, a renunțat la angajamentul asumat la summitul din decembrie de a aproba împrumutul pentru Ucraina. În plus, a blocat și ultimul pachet de sancțiuni UE împotriva Moscovei.



