Pachetul complet este însă umbrit de opoziția Ungariei, care continuă să blocheze cel de-al treilea document vital: modificările aduse bugetului pe termen lung al blocului comunitar.

Mesaj de unitate după patru ani de război

Adoptarea regulamentelor privind împrumutul și „Facilitatea pentru Ucraina” a fost urmată de semnarea oficială a actelor de către ministrul de Externe al Ciprului (țara care deține președinția rotativă a UE), Constantinos Kombos, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii esențiale și pe măsură ce nevoile umanitare cresc, UE trebuie să își mențină ferm sprijinul. Președinția cipriotă a făcut din acest lucru o prioritate absolută”, a declarat Marilena Raouna, ministrul adjunct pentru afaceri europene al Ciprului.

La rândul său, Roberta Metsola a transmis un mesaj ferm, subliniind că fondurile sunt menite să mențină puternică apărarea Ucrainei.

„Tocmai a semnat împrumutul de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro în numele Parlamentului European. Pentru a consolida funcționarea serviciilor publice esențiale; Pentru a menține puternică apărarea Ucrainei; Pentru a proteja securitatea și libertatea noastră comună; Pentru a realiza o pace reală și durabilă; Pentru a ancora viitorul Ucrainei în Europa”, a transmis Roberta Metsola pe X.

Mecanism financiar inedit

Suma uriașă de 90 de miliarde de euro va fi atrasă de Bruxelles prin împrumuturi de pe piețele financiare internaționale.

Ceea ce face acest acord unic este arhitectura sa financiară, concepută pentru a proteja economia deja fragilă a statului ucrainean:

Rambursare din reparații de război: Ucraina nu va returna banii din propriul buget. Achitarea datoriei este legată direct de plata viitoarelor despăgubiri de război pe care Rusia ar trebui să le achite la finalul conflictului.

Dobânzi subvenționate: Costurile aferente dobânzilor, estimate la aproximativ 3 miliarde de euro anual, vor fi suportate integral din bugetul european.

Cum vor fi împărțiți banii

Distribuția fondurilor reflectă urgențele imediate de pe front și din administrația de la Kiev. Primele tranșe sunt programate să ajungă în Ucraina în luna aprilie a acestui an:

60 de miliarde de euro merg exclusiv către efortul de război: achiziția de armament și investiții strategice în industria de apărare ucraineană. Deși se acordă prioritate producătorilor militari din UE, s-au acceptat derogări pentru țările terțe cu un istoric solid de sprijin militar pentru Kiev.

30 de miliarde de euro sunt destinate acoperirii nevoilor bugetare ale statului, însă eliberarea acestor fonduri este strict condiționată de implementarea unor reforme interne.

Deși Parlamentul European a aprobat deja toate cele trei documente ale pachetului, implementarea totală și fluidă a mecanismului rămâne parțial dependentă de depășirea veto-ului maghiar în Consiliul UE privind rectificarea bugetului multianual.

