Șofer de TIR jefuit în Franța de un fals polițist, după o zi de muncă

Martin Paauwe, un șofer de TIR olandez, a fost victima unui jaf săptămâna trecută, în Franța. Neavând loc într-o parcare securizată, și-a oprit camionul într-o zonă industrială din Gonesse, în apropiere de Paris.

„Înainte să-mi dau seama, fusesem deja jefuit”, a declarat camionagiul pentru RTL Nieuws.

Somnul i-a fost întrerupt în plină zi de un bărbat cu vestă portocalie care a bătut în geam. Acesta s-a prezentat drept polițist și i-a spus că a parcat pe o linie galbenă, lucru interzis.

Martin știa că parcarea în acel loc nu era permisă, motiv pentru care explicația a părut credibilă. Agentul de ordine i-a cerut să îl însoțească pentru a întocmi un „document” privind amenda, după care, potrivit acestuia, putea reveni să doarmă.

Șoferul a coborât din cabină, luându-și telefonul și portofelul, și l-a urmat. Pe drum, individul a început să vorbească la telefon, a cerut numărul de înmatriculare și a spus că va rezolva totul telefonic. La final, i-a strâns mâna și i-a mulțumit pentru cooperare.

Camionul, devastat în doar câteva minute: „Era deja prea târziu”

Martin a lipsit doar câteva minute de lângă camion.

Când s-a întors, șoferul a constatat că încuietoarea fusese forțată, iar cabina era răvășită. Hoții căutaseră obiecte de valoare. Tableta și pașaportul nu fuseseră luate, fiind găsite printre lucrurile răscolite.

Martin spune că a avut noroc, pentru că și-a luat portofelul și telefonul cu el.

Angajatorul olandezului, C. Vreugdenhil Transport, care trimite zilnic aproximativ 100 de șoferi pe drum, a declarat că nu s-a mai confruntat până acum cu un incident similar.

Hoții folosesc metode tot mai ingenioase

După ce și-a făcut publică experiența pe rețelele de socializare, Martin a primit numeroase reacții de la alți șoferi. Unii au relatat că infractorii pulverizează substanțe în cabină în timp ce șoferii dorm, iar aceștia se trezesc ore mai târziu cu bunurile dispărute.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Transport en Logistiek Nederland (TLN), organizația care reprezintă interesele firmelor de transport mărfuri și ale furnizorilor de servicii logistice din Olanda, camioanele sunt frecvent vizate de infractori, care urmăresc în special marfa sau motorina din rezervoare, dar uneori și bunurile personale ale șoferilor.

Lipsa parcărilor sigure în Europa

TLN susține că parcările securizate pentru camioane sunt insuficiente atât în Țările de Jos, cât și în restul Europei. Șoferii sunt adesea obligați să își efectueze pauzele obligatorii în locuri nesigure.

Martin spune că nu a găsit un loc sigur înainte de a-și opri camionul în Gonesse.

Conform regulilor, un șofer nu are voie să conducă mai mult de nouă ore consecutive, iar el se apropia de această limită.

Potrivit TLN, nu există statistici clare privind frecvența acestor incidente, însă organizația afirmă că astfel de cazuri sunt raportate de ani de zile, mai ales în nordul Franței, în departamente precum Nord și Pas-de-Calais și pe rutele aglomerate spre sudul țării.

Aproape 5 ani de la moartea lui Mihai Spătaru, șoferul român de TIR ucis într-o parcare din Franța

În ultimii ani, au fost foarte multe cazuri mediatizate în care șoferi de TIR, inclusiv români, au fost uciși sau atacați în diverse țări europene.

Reamintim că, în urmă cu aproape 5 ani, Mihai Spătaru a fost ucis în Franța, pe autostrada A28 din Somme, între Abbeville și Amiens, în zona de odihnă Translay. Șoferul român a fost atacat cu o sabie şi s-a stins sub privirile îngrozite ale soţiei, cu care lucra în echipaj.

Cazul lui a stârnit un val de reacții din partea colegilor de breaslă și a ajuns subiect de dezbatere în Parlamentul European. Atunci, europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a cerut autorităților franceze să clarifice mai multe aspecte legate de moartea românului, dar și Comisiei Europene să lămurească public problemele legate de parcările pentru camioane din Uniune.

