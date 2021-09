În moțiunea de cenzură publicată joi și intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîţu!”, social-democrații susțin că singura soluţie pentru ca România să iasă dintr-o continuă criză politică, economică şi socială este ca Guvernul Cîţu să plece urgent de la conducerea ţării.

Pesediștii îl atacă dur pe Florin Cițu, acuzând că „dreapta a instalat un penal la Palatul Victoria”.

„Guvernul României nu poate fi condus de un penal, care a fost condamnat pentru infracţiunea comisă şi care a executat şi închisoare pentru fapta sa. Culmea cinismului este că fostul deţinut Cîţu reprezintă azi, în mod aberant, tocmai coaliţia celor care au promis pentru a accede la putere – uitând apoi să şi voteze! – legea «fără penali în funcţii publice». Fiecare zi cu Guvernul Cîţu în funcţie este o încă o zi în care viaţa românilor va fi şi mai afectată de sărăcie, dezvoltarea comunităţilor locale blocată, iar viitorul ţării este marcat de o îndatorare toxică, ce va sacrifica însă generaţii întregi!”, se menţionează în moţiune.

Cu câteva ore înainte de publicarea documentului, prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu invitase USR-PLUS să semneze moțiunea contra Guvernului Cîțu.

De altfel, USR-PLUS anunțase de joi dimineață că parlamentarii săi vor semna o moțiune de cenzură la adresa Guvernului din care încă fac parte, fără să menționeze dacă e vorba de cea a PSD, una inițiată de AUR sau una pe care să o lanseze chiar partidul condus de Barna și Cioloș.

„Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorităţi sunt astăzi semnături pe moţiunea de cenzură pe care am anunţat-o aseară după demiterea abuzivă şi lipsită de temei a ministrului Stelian Ion”, a transmis USR PLUS, conform unui comunicat de presă.

Cum arată calculele din Parlament

Pentru ca Guvernul să cadă este nevoie de jumătate +1 din numărul total de parlamentari, adică de 234 de voturi din totalul de 466.

În acest moment, PSD și USR-PLUS ar avea împreună teoretic suficiente împreună pentru a demite Guvernul – 157+80 = 237, cu patru voturi mai mult decât necesar.

Acestora li s-ar putea adăuga cei 43 de senatori și deputați de la AUR, 3 deputați independenți, și aceștia plecați din AUR, ceea ce ar duce la un total de 283 de voturi.

În tabăra cealaltă a Puterii: PNL poate miza pe 134 de parlamentari (dacă îl susțin toți pe Cîțu), 29 de senatori și deputați UDMR + 1, exclus din UDMR, adică un total de 164 de voturi.

Rămân în joc, fără să conteze teoretic, 18 voturi din grupul minorităților naționale.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Șefia Parchetelor sau banii către primari? Ce spun analiștii politici despre ce s-ar afla cu adevărat în spatele crizei din coaliție

Primăria Alexandria scoate la bătaie 250.000 de euro pentru publicitate. Primarul: „Nu cred că m-ați văzut pe mine la televizor”

Niciun pat liber la ATI în spitalele COVID din București. „Avem foarte mulți tineri, fără comorbidități, care se prezintă tardiv la spital”

PARTENERI - GSP.RO „Numai inscripția a costat cât o Dacie”. Ion Țiriac și-a prezentat noul bolid din colecția de supermașini. Cum arată și ce preț are

Playtech.ro Curaj uriaş al unui elev rus. Ce a putut să îi spună lui Vladimir Putin în timpul unui discurs

Observatornews.ro Un interlop scoţian oferă 20.000 de lire sterline celui care îi aduce înapoi copilul cu care a fugit soţia româncă în timpul procesului de divorţ

HOROSCOP Horoscop 2 septembrie 2021. Gemenii ar trebui să își propună ca scop principal să vadă și partea bună din orice

Știrileprotv.ro Aventură costisitoare pe litoralul românesc pentru un bărbat din Capitală. Ce a pățit după ce a intrat cu mașina pe plajă

Telekomsport O mare sportivă a ţării trăieşte într-o sărăcie lucie. Munceşte cu ziua pe câmp după o viaţă de lux

PUBLICITATE Stay open! Întâmpină toamna cu cele mai fresh ținute