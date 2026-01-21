Ninsori și viscol fără precedent

Este iarnă grea în Suedia, cu drumuri pline de zăpadă și ger cumplit. În videoclip se vede șoseaua acoperită de ninsoare, iar pe margine sunt nămeți. Un internaut s-a arătat nedumerit de acest lucru și a întrebat: „Sunt confuz, scuzați-mă, acolo nu plânge nimeni că e drumul necurățat?”, în timp ce altcineva a scris: „Iarnă grea”.

Fenomenul a fost provocat de o perturbare a vortexului polar la începutul lunii ianuarie, care a permis maselor de aer înghețat să coboare spre latitudini medii.

În primele două săptămâni din ianuarie 2026, Suedia a emis avertizări de cod roșu pentru o mare parte din teritoriu.

Cantități masive: În unele zone, stratul de zăpadă a crescut cu peste 1 metru în doar 24 de ore, blocând complet intrările caselor și drumurile.

Impact local: În perioada 1–16 ianuarie, localități din nord au raportat straturi de zăpadă de peste 170 cm, atingând în zone izolate chiar și 250 cm.

Ger năprasnic: temperaturile au coborât sub minus 30 de grade Celsius

Valul de frig a adus temperaturi extreme, care au testat limitele infrastructurii. Recorduri de temperatură s-au înregistrat în nordul Suediei și al Finlandei, unde mercurul din termometre a coborât constant sub minus 30 de grade Celsius, atingând în zonele arctice chiar și pragul de minus 40 de grade Celsius.

Din cauza frigului extrem, rețelele de transport feroviar au fost suspendate în mare parte, existând temeri că sistemele de încălzire din vagoane nu ar face față în cazul unei pene de curent, punând în pericol viața călătorilor.

„Iad alb” pe șosele

Sute de șoferi au rămas blocați pe autostrăzi, utilajele de deszăpezire fiind neputincioase în fața ritmului în care zăpada se depunea la loc.

De asemenea, mii de gospodării suedeze au rămas fără energie electrică din cauza vântului puternic și a greutății zăpezii care a rupt liniile de înaltă tensiune.

Acest tipar meteorologic a afectat și restul Europei, aducând un „Arctic Blast”, care s-a resimțit ulterior și în România prin scăderi bruște de temperatură și viscol la jumătatea lunii ianuarie.

