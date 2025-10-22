Operațiunea Simcartel a început pe 10 octombrie în Letonia și a dus la arestarea a șapte suspecți și la dezmembrarea unei rețele criminale cibernetice extrem de sofisticate. În cadrul acțiunii, autoritățile au efectuat 26 de percheziții și au confiscat peste 1.200 de dispozitive SIM-box, 40.000 de cartele SIM active și sute de mii de cartele suplimentare. De asemenea, au fost dezafectate cinci servere, blocate conturi bancare și cripto în valoare de sute de mii de euro, iar două site-uri implicate în activitatea ilegală au fost închise.

Rețeaua criminală oferea servicii de „crime-as-a-service”, punând la dispoziția altor infractori numere de telefon din peste 80 de țări, folosite pentru a crea conturi false pe rețele sociale și platforme de comunicare. Aceste conturi erau apoi folosite în activități de tip phishing și smishing, care au dus la pierderi financiare semnificative, în special în Austria (4,5 milioane Euro) și Letonia (420.000 Euro). În total, peste 49 de milioane de conturi online au fost create cu ajutorul acestei infrastructuri.

Serviciul a fost folosit pentru o gamă largă de infracțiuni, inclusiv fraude online, înșelăciuni de tip „fiică–fiu”, escrocherii de investiții, site-uri bancare false, dar și pentru infracțiuni mai grave precum șantajul, traficul de migranți și distribuirea de materiale cu abuzuri asupra copiilor. Anumite grupuri se dădeau drept polițiști, folosind legitimații false pentru a convinge victimele, în special vorbitori de limbă rusă, să le dea bani.

Anchetatorii din Austria, Estonia și Letonia, împreună cu colegii lor de la Europol și Eurojust, au reușit să identifice 1.700 de cazuri individuale de fraudă cibernetică în Austria și 1.500 în Letonia, cu un prejudiciu total de câteva milioane de euro. Pierderea financiară doar în Austria se ridică la aproximativ 4,5 milioane de euro, iar în Letonia la 420.000 de euro.

