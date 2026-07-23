Cum arată pneurile fără aer care suțin greutate de o tonă per roată, lansate de japonezi

Patru astfel de roboți echipați cu anvelope iFlex au fost deja distribuiți în locații cheie din Coreea de Sud, inclusiv Stația de Pompieri Gyeonggi Hwaseong și Cartierul General al Pompierilor Chungnam, potrivit aceleiași surse. Aceștia sunt folosiți în zone industriale critice, cum ar fi districtul Daedeok-gu din Daejeon, unde accesul direct al pompierilor este aproape imposibil.

Spre deosebire de anvelopele tradiționale, iFlex utilizează o structură arcuită cu două straturi de cauciuc, capabilă să susțină o greutate de peste 1 tonă per roată, fără riscul de perforare. Această caracteristică elimină nevoia de verificări periodice ale presiunii aerului și reduce semnificativ întreținerea. În plus, anvelopele convenționale supuse căldurii intense sau obiectelor ascuțite de pe sol pot suferi deteriorări grave, problemă pe care iFlex o rezolvă complet.

Foto: Japan – The Government of Japan

Roboții de stingere a incendiilor fără pilot sunt construiți pe platforma vehiculului multifuncțional ,,HR-Sherpa” de la Hyundai Rotem. Aceștia sunt dotați cu un tun de apă de 65 mm, un pistol de apă, camere video avansate și sistem de telecomandă, ceea ce le permite să opereze eficient în cele mai dificile condiții. Hankook Tire și Hyundai Rotem au colaborat timp de cinci ani pentru dezvoltarea anvelopelor Airless adaptate acestor vehicule.

Dezvoltarea anvelopelor fără aer, însă, nu se limitează la Hankook Tire. Companii precum Bridgestone și Michelin investesc masiv în această tehnologie, considerată crucială pentru mobilitatea viitorului. Bridgestone, de exemplu, explorează utilizarea anvelopelor fără aer în misiuni lunare și vehicule autonome destinate zonelor afectate de dezastre.

Hankook Tire își propune să extindă utilizarea iFlex dincolo de roboții de stingere a incendiilor, vizând adoptarea lor pe vehicule autonome de diverse tipuri. Această strategie subliniază rolul esențial pe care tehnologia fără aer îl va avea în modelarea transportului de mâine.

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