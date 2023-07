Mai multe imagini care arată pagubele provocate podului Kerci au circulat luni dimineață pe canale media ruse. Într-o filmare preluată de canalul Nexta și publicată pe Twitter, se poate vedea cum o secțiune din drumul podului s-a desprins și este înclinată într-o parte.

Railway traffic on the #CrimeanBridge has been resumed, according to the „operational headquarters” of the #Crimea . pic.twitter.com/c1GxXsOOyb

? Chronology of what happened on the Crimean bridge



▪️In the morning, at 4.21, the head of Crimea said that traffic on the facility was stopped due to an incident in the area of ​​the 145th support from the Kuban.



▪️The head of Crimea urged people to choose a land route… pic.twitter.com/fMwarGKglW