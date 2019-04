Alida Mocanu lucrează acum la Digi24, unde este producătorul emisiunii de lifestyle ”Ultraviolet”. Cei doi au avut șansa să stea din nou față în față, în cadrul emisiunii, unde au vorbit despre creațiile lui Vivienne Westwood.

”Vivienne Westwood luptă împotriva curentului fast fashion. Oamenii îşi cumpără haine în fiecare weekend, în fiecare lună, din ce în ce mai mult. Dacă fiecare dintre noi îşi deschide dulapul, găseşte o grămadă de chestii pe care nu le mai poartă, pe care poate nu le-a purtat niciodată, cu eticheta pe ele. E absurd. Ori, Vivienne Westwood luptă foarte mult pentru chestia asta: buy less, choose well, make it last. Cumpără mai puţin, cumpără cu cap, economiseşte, cumpără ceva şi ai grijă de lucrul respectiv: îl porţi cu respect, îl porţi cum trebuie, îl porţi la ocaziile la care se potriveşte”, spune Soso în interviul care va fi difuzat integral duminică, de la ora 15:30, la Digi24.

