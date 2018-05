Libertatea.ro transmite sâmbătă, de la nunta dintre Prințul Harry și Meghan Markle, cele mai importante momente de la evenimentul anului în Marea Britanie. Andreea Archip, trimisul special al Libertatea în Londra, vă va oferi toate detaliile despre nunta regală, dar și cum petrece poporul englez.

Meghan Markle și Prințul Harry au ales să rupă tradiția în ceea ce privește tortul de nuntă. Dacă în cazul tortului de nuntă al Ducilor de Cambridge, ori al Prințului Charles, s-a ales un tort cu ciocolată și fructe, ducii de Sussex au făcut o altă alegere.

Chef-ul patiser Claire Ptak de la Londra Bakery Violet Cakes a fost cea care a creat tortul pentru nunta regală.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen’s residence in Sandringham from the estate’s own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple. #royalwedding pic.twitter.com/kt5lE4tEn9

