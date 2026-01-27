Garnitura pare „asamblată la întâmplare”

Acesta a descris garnitura drept „asamblată la întâmplare” și comparabilă cu „un parc de dezmembrări”, folosind imaginea pentru a critica deciziile politice din domeniu și modul de administrare al companiei feroviare de stat MÁV.

Fotografia, publicată inițial pe pagina de Facebook a comunității feroviare Blue Train Vasutas, surprinde un tren InterCity care circula pe ruta Budapesta–Lőkösháza și care s-a defectat sâmbătă în apropierea localității Nagykáta.

Din cauza defecțiunii, locomotiva modernă închiriată a fost înlocuită cu o locomotivă electrică veche de aproximativ 50 de ani, cunoscută în jargonul feroviar sub numele de „Szili” (clasa V43 a MÁV).

Degradarea serviciilor feroviare

După preluarea imaginii, Dávid Vitézy – o voce cunoscută în dezbaterile despre infrastructura din Ungaria – a lansat critici dure la adresa ministrului Construcțiilor și Transporturilor, János Lázár.

El l-a acuzat de decizii politice care, în opinia sa, au contribuit direct la degradarea serviciilor feroviare. Potrivit lui Vitézy, fotografia scoate la iveală mai multe probleme structurale ale companiei MÁV.

În primul rând, acesta susține că comenzile pentru locomotive noi au fost anulate, fiind înlocuite cu închirieri de locomotive second-hand, prin intermediul unei firme austriece, la costuri ridicate.

Una dintre aceste locomotive închiriate s-a defectat, ceea ce a impus utilizarea unei locomotive vechi pentru continuarea cursei.

Intercity „sorcovă” cu vagoane vechi de 50 de ani

O a doua problemă evidențiată de Vitézy este legată de materialul rulant al trenurilor InterCity. El afirmă că renunțarea la programul de achiziție de vagoane noi a dus la formarea unor trenuri compuse din vagoane de tipuri și generații diferite, fără un standard unitar.

Potrivit acestuia, în componența trenului apar vagoane cu origini diverse, inclusiv vagoane elvețiene considerate „nostalgice”, care nu au fost destinate inițial traficului regulat, vagoane provenite de la trenuri personale cu dotări minime, dar și vagoane InterCity vechi de circa 50 de ani.

Absența unei flote moderne și coerente ar fi determinat, în viziunea lui Vitézy, o scădere semnificativă a calității serviciilor.

Probleme de confort și igienă

Criticile sale vizează și condițiile de exploatare. Vitézy descrie serviciul InterCity actual al MÁV ca fiind afectat de probleme grave, precum toalete care evacuează direct pe șină, sisteme de încălzire nefuncționale și lipsa aerului condiționat.

El susține că astfel de situații nu sunt excepții, ci reflectă realitatea serviciilor InterCity din Ungaria, inclusiv în perspectiva anului 2026.

Dincolo de incidentul punctual, cazul a reaprins discuțiile privind prioritățile de investiții ale guvernului ungar.

Vitézy compară subfinanțarea căilor ferate cu fondurile consistente alocate altor proiecte de infrastructură rutieră și poduri, acuzând existența unei politici „anti-feroviare” care ar fi contribuit la deteriorarea rețelei feroviare în ultimii ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE