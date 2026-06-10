PNL plătește 26,55 de euro pentru 531 metri pătrați

PNL plătește 26,55 de euro pentru 531 mp, teren aferent construcțiilor vândute partidului, așa cum apare în lista RAAPPS. Și Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Ilfov plătește pentru terenul aferent construțiilor vândute, o suprafață de 928 mp, 46,40 de euro.

SC MAXJOY EUROTRADE CONCEPT SRL, care a închiriat pe o perioadă de 5 ani( 10 iunie 2021-30 iunie 2026), 5 mp la Casa Presei Libere, plătește doar 35 de euro fără TVA.

S.C. ANDREM STRATEGY S.R.L plătește 54,24 de euro pentru 15,28 mp.

Pentru un singur metru pătrat la, SC ARS MONITOR S.R.L. achită 36,45 de euro.

60,34 de euro fără TVA plătește și S.C. EDIT INTERNATIONAL S.R. pentru un spațiu de 21,21 mp, contractul fiind valabil până pe 17 martie 2027.

S.C. CAMERA 1 S.R.L plătește pentru 24,81 mp în Casa Presei Libere, o chirie de 73,16 euro, fără TVA.

Cea mai mare chirie, 60.000 de euro pe lună

La polul opus, cea mai mare chirie este plătită de S.C. Sprimina Corporationa SRL, 60.000 de euro lunar, pentru clădirea în care funcționează Exim Bank. 

RAAPPS deține 16 proprietăți închiriate pe Bulevardul Kiseleff, cea mai exclusivistă zonă a Capitalei. Beneficiarii sunt împărțiți între firme private (10), fundații (2) și partide politice (4) – PSD, USR, Partidul Umanist Social Liberal și Partidul Bunăstării.

Cel mai sonor nume de pe listă, PSD (Șos. Kiseleff nr. 10), achită o chirie de numai 270 de euro pe lună în baza unui contract din 2014. Suma acoperă însă doar terenul de aproape 5.400 mp, deoarece clădirile din curte au fost deja vândute către formațiunea politică.

Pe aceeași arteră exclusivistă, Uniunea Salvați România are închiriat, din 2021, un apartament de 41 mp în vila de la numărul 55, pentru care plătește o chirie de 450 de euro pe lună.

La doar un număr distanță, pe Șoseaua Kiseleff nr. 57, Partidul Umanist Social Liberal a preluat la începutul anului trecut o vilă generoasă de 790 mp, cu un teren de aproape 2.800 mp. Contractul, semnat pe 19 ianuarie 2025, ajunge la termen pe 18 iunie, formațiunea politică achitând o chirie lunară considerabilă, de 5.854 de euro.

RAAPPS, obligată să publice lista tuturor imobilelor aflate în administrare

O nouă hotărâre de guvern impune RAAPPS obligația de a publica informații referitoare la vilele de protocol.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 478 din 9 iunie 2026 a fost publicată Hotărârea nr. 420/2026 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Astfel, Guvernul instituie RAAPPS „obligația de a publica semestrial pe site-ul instituției (apps.ro), la datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an, lista tuturor imobilelor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Regiei”.

„Măsura completării HG nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea RAAPPS cu prevederi exprese referitoare la obligația de transparență a fost luată având în vedere interesul public față de activitatea de închiriere a imobilelor proprietate a statului desfășurată de RAAPPS”, se arată în hotărâre.

Controverse legate de patrimoniul RAAPPS

Măsura vine după ani de controverse legate de patrimoniul RAAPPS, instituție care administrează unele dintre cele mai valoroase proprietăți ale statului român.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este vila RAAPPS de pe Bulevardul Aviatorilor, 86, din București, despre care s-a speculat că ar fi fost pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis după încheierea mandatului.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat desecretizarea cheltuielilor pentru acest imobil, iar datele arătau că RA-APPS cheltuise deja aproape 14 milioane de lei fără TVA, adică aproape 3 milioane de euro, pentru lucrări de reabilitare.

Inițial, printr-o hotărâre semnată de fostul premier Nicolae Ciucă, clădirea urma să fie folosită ca reședință oficială pentru foștii șefi de stat.

Ulterior, în august 2025, Guvernul a decis trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, cu destinație comercială, pentru a putea fi închiriat.

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