Ce apare în listă

În total, RAAPPS a publicat miercuri trei liste: una cu persoane juridice, alta rezidențială și alta cu imobile neocupate.

Lista cu persoane juridice include atât firme private, precum Digi, Orange, B1, RTV, BCR, Telekom, Humanitas, Radiocom, cât și o serie de SRL-uri etc.

La acestea se adaugă partide și parlamentari, precum PSD, PNL, UDMR și UDMR.

Tot aici intră o pleiadă de instituții de stat, precum Ministerul Muncii, Autoritatea pentru Cetățenie, Rezervele de Stat, ANAF, Curtea de Conturi și altele.

Demnitarii fără nume

În lista rezidențială se află demnitarii, dar nu apare niciun nume, doar adresele și prețul plătit. Unele contracte sunt trecute pe perioadă nedeterminată, altele „până la soluționarea situației locative”.

„De ce lipsește activitatea HoReCa? Asta este cu adevărat o bombă!”, a declarat expertul în imobiliare Georgian Marcu, pentru ziar.

Pomanagii în vilele statului

Libertatea a cerut RAAPPS încă din 2020 listele cu foști parlamentari, miniștri și secretari de stat care locuiesc în vilele statului, în condițiile în care unii dintre aceștia nu mai îndeplinesc condițiile de închiriere.

Instituția nu le-a prezentat, motivând că acestea sunt date private și se încalcă GDPR.

Spre exemplu, Mioara Roman – fosta soție a lui Petre Roman, a fost evacuată prin decizie a instanței din locuința RAAPPS în anul 2012 și a fost obligată la plata unor daune de 370.000 de euro, după cum scria Libertatea la acel moment.

De asemenea, fostul senator PSD Șerban Nicolae a pierdut definitiv și irevocabil procesul cu RAAPPS în anul 2017 și pus să părăsească apartamentul de 150 de metri pătrați pentru care plătea o chirie de 400 de lei pe lună, conform Adevărul. Instanța a dispus și plata a 25.000 de euro.

În 2013, Guvernul de atunci a publicat o listă cu persoanele fizice care nu mai sunt îndreptățite să dețină locuință de serviciu, conform Ziarului Financiar.

Pe listă apăreau la acel moment Adrian Severin, Gelu Voican Voiculescu, Mircea Geoană, Gabriel Cotabiță, dar și Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor.

„Tunurile” RAAPPS

Cu toate acestea, din datele publicate reiese că proprietățile sunt închiriate la prețuri între 25% și 50% din valoarea de piață, conform expertului Georgian Marcu.

„În primul rând, prețurile în lei și euro nu bat, nu ies aceleași sume. Nu știm exact ce e acolo. În mod normal, ar trebui să fie prețul chiriei în lei și echivalentul în euro. Apoi, niciuna din acestea nu este la nivelul pieței”, acuză Marcu.

Cabinet de parlamentar la chirie mai mică decât o garsonieră

Expertul a analizat câteva prețuri.

Spre exemplu, pe Bulvardul Magheru nr. 7 din București se află sediul PSD Sector 1, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Ministerul Muncii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, o persoană fizică autorizată.

La aceștia se adaugă patru cabinete parlamentare, toate PSD: Florin Manole – fost ministru al Muncii până de curând, Adrian Streinu-Cercel, Mirela Furtună și Diana Tușa (PSD, fostă PNL).

Florin Manole are pentru cabinetul parlamentar un spațiu de 95,74 metri pătrați, iar în privința spațiului sunt trecuți 498,81 lei și 281,43 euro, prețuri fără TVA.

Streinu-Cercel este trecut cu 49,49 metri pătrați și o chirie de 258,36 lei și 286,63 euro.

Diana Tușa apare cu 33,51 metri pătrați și sume de plătit în valoare de 174,59 lei și 193,69 euro.

În fine, Mirela Furtună este în registre cu 32,48 metri pătrați și de achitat 169,22 lei și 187,73 euro.

„În zonă prețul este de 40 de euro pe metrul pătrat, dacă proprietatea este la parter. Deci chiria pentru cabinetul domnului Manole ar trebui să fie 3.600-4.000 euro dacă e la parter. Dacă este la etaj, atunci prețul este de 12-15 euro pe metrul pătrat, ceea ce înseamnă între 1.140 și 1.425 euro pe lună la acea suprafață. Am închiriat o garsonieră peste stradă, iar prețul era de 600 de euro pe lună. Chiar dacă adunăm cei 500 de lei cu 280 de euro, reies 380 de euro, sumă care este mai puțin decât o garsonieră și o treime față de prețul real. Nu ai cum pur și simplu!” Georgian Marcu, expert în imobiliare

Georgian Marcu, expert în imobiliare. Foto: pagina sa de Facebook

Jaf la drumul mare

Mai mult, acesta are dubii că lista persoanelor fizice este completă.

Aceasta include 192 de contracte pentru sucursala de administrare și întreținere a fondului funciar, 21 pentru sucursale de reprezentare și protocol, 5 pentru filiala Sinaia, 1 la Cluj și 1 pentru Regie, în București.

Marcu spune că lista cu persoane fizice ce au locuințe închiriate de la RAAPS ar trebui să fie mai mare.

Chiar și așa, analizând chiriile plătite rezultă niște „tunuri”, conform unei postări a acestuia pe site-ul său.

„(Bulevardul) Dacia 55, 80 de metri pătrați, 358 euro; (strada) Drobeta 4-10, 100 de metri pătrați, 373 euro; strada Eminescu, 120 de metri pătrați la 217 euro/lună. Orice om care a cautat o chirie în București își dă seama foarte ușor de dimensiunea jafului, prețurile sunt la 20-30% din valoarea de piață actuală”, a scris Marcu.

„Dar cel mai mare tun e dat de partide, vilele închiriate la prețuri de nimic în cele mai bune zone din București sau «combinația» de a cumpăra doar vila, iar terenurile a le închiria ulterior de la RAPPS. 20.000 de metri pătrați închiriați pe 1.000 euro sau 5.400 metri pătrați închiriați pe 270 euro, în cele mai scumpe zone din Bucuresti, pe Aviatorilor sau Kiseleff”, a mai scris acesta.

„Recunoaște, ți-ar plăcea să ai parte de o astfel de chirie! Doar că nu e pentru oricine, e pentru cine trebuie”, a punctat el în articol.

Andrei Caramitru: RAAPPS ar trebui transformat în fond imobiliar și listat pe bursă

Expertul în imobiliare nu este singurul care a criticat în trecut activitatea și secretomania de la RAAPPS.

Economistul Andrei Caramitru a declarat pentru Libertatea că RAAPPS ar trebui transformat în fond imobiliar și listat pe bursă, astfel încât să aibă randamente la nivelul pieței.

„Nu mă miră absolut deloc nivelul redus al chiriilor de la RAAPPS. Iar cele publicate sunt doar o mică parte. Este practic fostul Protocol de Stat comunist și diverși oameni beneficiază de avantaje. Eu aș transforma totul într-un fond imobiliar listat pe bursă. Adică aș păstra statul ca acționar principal, dar aș permite fondurilor de pensii, adică indirect tuturor românilor, să investească în el. Și adusă o echipă care să scoată randamente de piață. Eu am calculat că ei au un randament de 1-2% și ar trebui 8-10%”, a spus Caramitru.

Creșterea randamentelor înseamnă creșterea chiriilor la niveluri de piață.

„Va trebui o majoritate politică ce să vrea asta. Sau dăm faliment ca țară și ne vor forța creditorii”, conchide acesta.

Conform acestuia, RAAPPS are un patrimoniu de peste un miliard de euro.

Scandalul Iohannis

În 2024 un adevărat scandal a izbucnit în vechea coaliție PSD-PNL, după ce RAAPPS începuse lucrări la o vilă din București destinată fostului președinte Klaus Iohannis.

Destinația acesteia fusese secretizată până când Recorder a publicat documentarul „Palatul Împăratului”.

Ulterior, Iohannis nu a mai ajuns în vila respectivă. În 2025, aceasta a fost scoasă la licitație, chiria cerută fiind de 35.000 de euro pe lună, conform Profit.ro.

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