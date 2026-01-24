Călin Georgescu a ajuns în parc puțin după ora 12:00. Prima oprire a acestuia a fost la Monumentul Ostașului Necunoscut, unde a depus o coroană de flori, într-un gest cu semnificație simbolică, înainte de a se îndrepta către scenă.

Drumul spre scenă s-a transformat într-un lung șir de opriri, pe măsură ce susținătorii s-au apropiat din toate direcțiile. Oameni tineri, familii, copii și persoane în vârstă i-au întins cărți pentru autografe, l-au salutat și au încercat să surprindă momentul în fotografii. În mijlocul aglomerației, Georgescu a primit mici daruri și a schimbat câteva cuvinte cu cei care au reușit să ajungă lângă el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în linişte şi demnitate. Fără trecut nu există prezent şi nici viitor”, a transmis fostul candidat la prezidențiale.

Susținătorii prezenți au scandat „Călin Georgescu este președinte”, mesaj repetat în mai multe rânduri pe parcursul evenimentului.

Steagurile fluturate, eșarfele și costumele populare au conturat atmosfera din Parcul Carol, unde susținătorii s-au prins în hore și au celebrat Ziua Unirii prin gesturi și simboluri tradiționale.

Mesajele afișate de susținători au fost vizibile în mulțime, pe pancarte și afișe purtate de participanți. Printre acestea s-au remarcat sloganuri precum „Turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”, alături de imagini ale fostului candidat și steaguri tricolore.

Printre participanți s-au remarcat și susținători care au ales să își exprime vizibil sprijinul, purtând haine personalizate cu mesaje și imagini dedicate lui Călin Georgescu. Pe spatele unei geci era imprimat portretul fostului candidat, alături de data de 24 noiembrie 2024 și simboluri naționale, precum și mesajul „România”.

Anul trecut, Călin Georgescu i-a îndemnat pe români să participe, de Ziua Unirii Principatelor Române, la o așa-numită „Horă a Unirii Neamului” în fața sediului Guvernului.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE