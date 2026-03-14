Conceptul acestui set îmbină armonios arta cu știința, aducând un omagiu raselor vechi de găini prin intermediul reproducerii unor picturi celebre.

Pentru pasionații de filatelie din Vietnam, aceste noi timbre din România reprezintă adevărate „vedete” pentru colecțiile lor.

Detalii tehnice ale emisiunii filatelice

Setul include patru timbre poștale, un plic „prima zi” (FDC), o coliță perforată și un produs filatelic special în ediție limitată.

Designul este semnat de artistul George Ursachi. Timbrele, având dimensiunea de 48 x 33 mm, au fost imprimate folosind tehnologia offset în patru culori la prestigioasa tipografie Tullis Russel din Marea Britanie.

Prezentarea celor patru timbre

Timbrul de 5,00 lei (Rasa Ardennaise): Ilustrează lucrarea „Cocoș, găină și pui”, pictată în 1855 de artistul olandez Albertus Verhoesen. Rasa Ardennaise, originară din regiunea franco-belgiană Ardennes, este o pasăre veche, de mărime medie.

Deși a fost la un pas de dispariție în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost salvată și repopulată prin creștere selectivă.

Timbrul de 6,50 lei (Rasa Pavlovskaya): Prezintă tabloul „Găini domestice” (aprox. 1827) aparținând ornitologului american John James Audubon. Imaginea surprinde exemplare albe din rara rasă Pavlovskaya (sau „cu creastă rusească”).

Această pasăre de mărime medie, originară din Rusia, este recunoscută pentru creasta sa neobișnuită și foarte variabilă (aplatizată ca un trandafir, normală sau chiar sub forma unui moț de pene).

Timbrul de 10,00 lei (Rasa Hamburg): Redă pictura „Cocoșul și găina” (1867) semnată de artistul finlandez Ferdinand von Wright.

Hamburg este o rasă de mărime medie cu origini în Olanda, având o creastă variabilă, fiind apreciată de-a lungul timpului atât ca pasăre ornamentală, cât și pentru producția de ouă.

Timbrul de 14,00 lei: Încununează colecția cu opera „O pisică printre cocoși”, realizată în jurul anului 1710 de artistul slovac Jakob Bogdani.

