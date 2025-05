Un incident neobișnuit a avut loc în Rusia, unde un memorial dedicat soldaților căzuți în Al Doilea Război Mondial pare să conțină imagini falsificate ale unui actor de filme pentru adulți.

Un mozaic uriaș comandat pentru a marca a 80-a aniversare a victoriei Rusiei asupra Germaniei naziste în 1945 include șapte fotografii ale actorului american William „Billy” Herrington, decedat în 2018.



Incidentul a fost semnalat pe rețeaua de socializare X de utilizatorul Jay in Kyiv, care a observat fotografiile lui Herrington pe peretele memorial.

Acesta a scris: „Ca în toate lucrurile din Rusia, peretele memorial instalat pentru a onora rușii care au fost transformați în hamburgeri în Ucraina s-a dovedit a conține nu doar fotografii false, ci 7 fotografii ale actorului american gay William Herrington. Photoshop, într-o uniformă militară rusească”.

As in all things Russia, the memorial wall installed to honor Russians that were turned into hamburger in Ukraine was found to contain not only fake photos, but SEVEN(!!) photos of American gay porn actor William Herrington, photoshopped into a Russian military uniform. pic.twitter.com/cRgNYXviZM