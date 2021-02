Este vorba despre „Elrond”, care a creat criptomoneda e-gold, precum și un portofel electronic care permite realizarea tranzacțiilor financiare cu o viteză și o siguranță despre care tinerii spun că ar fi foarte mari.

Beniamin și Lucian sunt doi dintre cei patru copii ai soților Mincu, un cuplu obișnuit dintr-un oraș de provincie. De mici, ei au fost pasionați de tehnologie.

„Tatăl nostru ne-a cumpărat un computer, am fost foarte pasionaţi, în prima fază am stricat computerul de foarte multe ori după care am devenit oamenii care cumva în oraşul nostru reparăm computerul pentru majoritatea oamenilor”, spune Beniamin Micu, directorul și cofondatorul firmei.

Elrond – între primele 50 de proiecte blockchain din lume

Beniamin a terminat facultatea de științe economice, iar programare a învățat singur. A început să lucreze în IT, iar la un moment dat, în minte i s-a conturat proiectul „Elrond”, pentru care a căutat finanțare. Echipa lui are acum 50 de persoane, majoritatea români.

„Fiecare avea alte joburi în perioada aceea, dar în momentul în care am discutat şi am văzut care e potenţialul, atunci toţi ne-am dat demisiile de la fostul loc de muncă şi ne-am adunat să lucrăm împreună”, afirmă Adrian Dobriță, un alt reprezentant al firmei.

Moneda digitală a celor de la Elrond poate fi cumpărată acum cu 65 de dolari, ceea ce a făcut ca valoarea companiei să depășească un miliard de dolari. Portofelul electronic gândit de fondatorii firmei este extrem de performant, spun specialiștii.

Elrond se află acum în primele 50 de proiecte de blockchain și criptomonede din lume și a devenit al doilea „unicorn” românesc, după UiPath. Acesta din urmă a depășit pragul de un miliard de dolari în 2018, după ce a obținut finanțare de la mai mulți investitori.

