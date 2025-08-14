Oaspeți patrupezi

Totuși, călătorii obosiți nu vor găsi aici sprijin. Cu o capacitate de 40 de oaspeți peste noapte, Dog Relais este un hotel pentru câini, ai căror proprietari – membri ai echipajelor de zbor, oameni de afaceri sau turiști – au nevoie de un adăpost sigur pentru animalele lor de companie în timp ce sunt plecați.

„Ne propunem să oferim câinilor cea mai bună experiență posibilă în absența stăpânilor lor”, a declarat Roberto Tortorella, care administrează Dog Relais.

„Oaspeții noștri patrupezi trebuie să se poată exprima liber, să socializeze, să se joace și să se simtă iubiți”.

Hotelul, care s-a deschis în iulie, face parte din industria națională de servicii pentru animale de companie, aflată în rapidă expansiune, deservind animale al căror statut a crescut odată cu scăderea drastică a numărului de nașteri anuale din Italia.

O cultură nouă

Având mai puțini copii și nepoți de care să se ocupe, italienii își canalizează mai mult din energia emoțională – și banii – către un număr tot mai mare de animale de companie, câinii fiind preferați.

Ratele oficiale ale proprietarilor de animale de companie în Italia – aproximativ 40% dintre gospodării declară că au cel puțin unul – este cu mult sub cele din Regatul Unit și SUA, la 60%, respectiv 66%.

Însă Tortorella, care administrează și o creșă pentru câini în centrul Romei, spune că, deși italienii au iubit întotdeauna câinii, „în ultimii 10 ani, câinii sau pisicile au ajuns să fie tratați ca membri ai familiei. Este o cultură nouă. Fac aceleași lucruri pentru câinii lor pe care le poți face și tu cu un copil.

„De la creșele de zi pentru câini cu servicii de transport pentru preluare, la laboratoare specializate de patologie și organizarea de înmormântări pentru animale de companie, noile firme răspund nevoilor întregului ciclu de viață al animalului de companie.

Suma uriașă cheltuită în 2022

În 2022, italienii au cheltuit 6,8 miliarde de euro pentru îngrijirea animalelor de companie, potrivit Nomisma, o firmă de consultanță italiană.

În timp ce câinii erau odinioară hrăniți cu resturi, oamenii sunt din ce în ce mai pretențioși cu ceea ce le dau.

„Își fac griji pentru ceea ce mănâncă, pentru calitate”, a spus Tortorella. „Acum oamenii gătesc pentru animalele lor de companie.

„În Roma, câinii au acces în locuri publice, adesea interzise animalelor în alte părți ale lumii. În California, de exemplu, este ilegal să duci câini – cu excepția animalelor de serviciu – în magazine alimentare sau restaurante. Aici însă au acces în magazine alimentare, restaurante sau centre comerciale.

„Diminuează” umanitatea

Senatoarea Michaela Biancofiore a câștigat recent dreptul de a-și aduce câinele de 12 ani, Puggy, la serviciu, creând un precedent. „Lucrez aici de dimineața până seara și câinele nu poate fi lăsat singur toată ziua”, a spus Biancofiori în biroul ei din Senat, în timp ce Puggy stătea leneșă într-un colț.

„O persoană care are grijă de câini nu va acorda aceeași atenție ca stăpânul ei”.

Nu toată lumea este mulțumită de noua importanță acordată animalelor de companie. Regretatul Papă Francisc a criticat în repetate rânduri cuplurile care aleg să aibă mai multe animale de companie decât copii, ceea ce a spus că „diminuează” umanitatea.

Însă politicienii îmbrățișează această tendință. Guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni a început să aloce 250.000 de euro pe an pentru un „bonus pentru animale”, menit să ajute proprietarii de animale de companie în vârstă cu venituri limitate să își acopere o parte din cheltuielile veterinare.

Și pedepsele pentru infracțiunile comise împotriva animalelor au fost recent înăsprite.

Guglielmo Giordano, fondatorul laboratorului de patologie animală MyLav, aflat în plină expansiune, a declarat că statutul animalelor de companie s-a schimbat profund, de la simple animale, la „centre de afecțiune”.

