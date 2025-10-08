  • Escrocii contactau telefonic persoane în vârstă, pretinzând că sunt angajați bancari și solicitând date personale și PIN-ul cardurilor. Prejudiciul total se ridică la peste 300.000 de euro.
  • Poliția a efectuat percheziții în mai multe orașe și a executat 6 mandate de arestare. Suspecții, cu vârste între 18 și 26 de ani, au diverse naționalități și sunt acuzați de aproximativ 140 de infracțiuni.

25 de mandate de percheziție și 6 mandate de arestare

27 de suspecți au fost identificați până acum. Autoritățile au executat 25 de mandate de percheziție și 6 mandate de arestare în mai multe orașe din regiune.

Suspecții, cu vârste între 18 și 26 de ani, au diverse naționalități, română, bulgară, nord-macedoneană, germană, siriană, irakiană, somaleză și congoleză.

Conform procuraturii, escrocii contactau telefonic în special persoane în vârstă, pretinzând că sunt angajați ai băncii.

„Bună ziua… Am observat o activitate suspectă în contul dumneavoastră”

Potrivit unei purtătoare de cuvânt, apelurile au urmat un model constant: „Bună ziua, sunt domnul/ doamna… de la banca dumneavoastră. Am observat o activitate suspectă în contul dumneavoastră. Pentru a verifica acest lucru, avem nevoie de codul PIN și de cardul de debit. Un angajat al băncii va veni imediat la dumneavoastră și va lua cardul pentru verificare”.

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Recomandări
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Un complice se prezenta la domiciliul victimei pentru a lua cardul și codul PIN.

140 de infracțiuni și prejudiciu de peste 300.000 de euro

Gruparea este suspectată de aproximativ 140 de infracțiuni similare comise în Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară și Renania-Palatinat. Prejudiciul total se ridică la peste 300.000 de euro.

Cele 6 mandate de arestare au fost confirmate de judecători, iar persoanele reținute au fost plasate în arest preventiv.

Operațiunea a implicat sute de polițiști și anchetatori, inclusiv unități speciale de strângere de probe și arestare (BFE). Au fost efectuate percheziții în Dormagen, Köln, Düsseldorf și alte localități.

Ancheta a fost precedată de investigații ample, pentru care a fost înființată și o comisie specială de anchetă, „EK Debit”, de către Departamentul de Poliție al Districtului Neuss.

Această acțiune reprezintă o lovitură majoră dată criminalității organizate din regiune.

