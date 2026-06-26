Dieselgate la Volkswagen

Volkswagen a zguduit industria auto în 2015, când s-a descoperit că gigantul german a manipulat testele de emisii pentru motoarele diesel.

Martin Winterkorn, CEO-ul VW, și Rupert Stadler, șeful Audi, au fost implicați direct, iar Stadler a ajuns chiar să fie încarcerat în 2018.

Procesele și despăgubirile au costat compania miliarde, iar reputația motorinei diesel a fost grav afectată. Potrivit Blick, o abordare mai transparentă și scuze credibile din partea VW ar fi putut reduce impactul acestui scandal.

Ford Pinto: Calculul cinic din cauza căruia au murit oameni

În anii 1970, Ford a lansat modelul Pinto, știind că acesta avea un defect grav: rezervorul de combustibil se putea sparge în cazul unei coliziuni din spate, iar ușile se blocau.

În Memo-ul Pinto, Ford a calculat că despăgubirile pentru victimele arsurilor ar fi mai ieftine decât modificările tehnice necesare. Rezultatul?

Cel puțin 60 de persoane au murit, iar scandalul rămâne un exemplu de etică discutabilă, studiat în cursuri universitare.

DeLorean și cocaina

John DeLorean, creatorul emblematicului DMC-12, cunoscut din filmul Înapoi în viitor, a fost atras într-un scandal de proporții.

După ce mașina sa, produsă în Irlanda de Nord, s-a dovedit un eșec comercial, DeLorean a căutat finanțare și a ajuns să fie implicat într-o afacere cu cocaină organizată de FBI.

Deși achitat ulterior, scandalul a dus la falimentul companiei în 1982, iar încercarea de relansare a mărcii cu un model electric în 2024 a eșuat.

Mercedes și testul renilor

În 1997, Mercedes Clasa A a suferit o lovitură de imagine când s-a răsturnat în timpul unui test de manevră evazivă efectuat de jurnaliștii suedezi.

Reacția rapidă a companiei, care a inclus scuze publice, echiparea tuturor modelelor cu sistemul ESP și utilizarea autoironiei cu reni de pluș, a transformat criza într-o lecție de gestionare impecabilă.

Un scandal care a demonstrat seriozitatea Mercedes în ceea ce privește siguranța.

Opel și „efectul López”

José Ignacio López, fost director la Opel, a implementat reduceri drastice de costuri care au afectat calitatea modelelor, inclusiv reputația Astra.

În 1993, López a trecut la Volkswagen, luând cu el planuri secrete ale Opel. VW a plătit ulterior despăgubiri de 100 de milioane de dolari și a achiziționat piese GM în valoare de 1 miliard de dolari, însă López a scăpat cu o amendă de 400.000 DM.

Opel încă suferă de criza de imagine generată de acest episod.

Chevrolet Corvair: Pericol la orice viteză

Avocatul Ralph Nader a criticat vehement Chevrolet Corvair în cartea sa „Nesigur la orice viteză”, susținând că modelul din 1959 era predispus la supravirare bruscă din cauza designului cu motor pe spate.

General Motors a ignorat aceste avertismente, iar vânzările Corvair au scăzut dramatic.

În ciuda modificărilor ulterioare, producția s-a oprit în 1969, iar scandalul rămâne un punct de referință în istoria siguranței auto.

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