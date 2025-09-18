Pe 27 septembrie, biserica, transformată într-una ortodoxă, va fi sfințită. La cumpărarea și renovarea Bisericii „Sfinții Ierarhi Antim Ivireanul și Sfântul Nicolae” au contribuit sute de români.

Locul unde pictori importanți au venit să creeze

Localitatea, aflată la doar 33 de kilometri de Paris, este faimoasă deoarece celebrul artist impresionist Vincent Van Gogh a pictat aici o parte dintre tablourile sale şi tot aici a fost şi îngropat.

Mai trebuie spus că în secolul al XIX-lea și alți pictori impresioniști au trăit și creat la Auvers-sur-Oise, printre aceștia numărându-se Paul Cézanne, Charles-François Daubigny, Camille Pissarro, Jean-Baptiste-Camille Corot și Norbert Goeneutte.

Din cauza procedurilor numeroase, românii au avut de așteptat până în 2024 pentru a putea începe renovarea, ce a costat 400.000 de euro și a fost realizată în șapte luni. Iar la finalul lunii biserica va fi sfințită.

Biserica catolică din Auvers-sur-Oise, cumpărată de români, nu mai era folosită pentru slujire de câteva decenii. Suma de 225.000 de euro necesară achiziționării bisericii, a fost strânsă printr-o campanie pe Facebook, prin donaţii de la români din toată lumea, dar şi prin împrumuturi din alte parohii aflate în regiunea pariziană.

Biserica din Auvers-sur-Oise cumpărată de români. Foto: Lilian Măntăluță

Cum a fost cumpărată biserica

Povestea cumpărării bisericii catolice de către ortodocșii români este una deosebită. În urmă cu 10 ani, în 2015, la Auvers-sur-Oise, comună ce are aproximativ 7.000 de locuitori, a fost scoasă la vânzare o biserică catolică ridicată în 1910 pe locul unei mănăstiri din secolul al XII-lea. Desacralizată, aceasta era folosită doar ca depozit pentru cărţi de câteva decenii. Un promotor imobiliar a dorit inițial să-i dărâme turla şi să o transforme în imobil de locuinţe. Primăria Auvers-sur-Oise nu a fost însă de acord cu modificarea arhitecturală.

În aceste condiţii, parohia română din apropiere, de la Cergy, a reuşit să-şi facă auzită vocea pe lângă dioceza catolică şi să poată face o ofertă concretă. Ulterior, în doar câteva luni, prin donaţii şi împrumuturi generoase de la alte parohii din Franţa, biserica catolică Sfântul Nicolae a putut fi achiziționată.

În 2017, preotul Răzvan Ionescu, paroh al parohiei Sfânta Parascheva şi Genoveva (biserica St. Sulpice) din Paris, consilier al Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif (mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale), a primit responsabilitatea de a gestiona achiziţia bisericii şi de a-l sprijini pe părintele Lilian Măntăluţă în toate demersurile.

Iar din noiembrie 2024, după ce au fost achitate și rambursate toate datoriile de la cumpărarea bisericii, a început și renovarea din temelii a acesteia. Cel mai dificil de obținut a fost permisul de amenajare exterioară a bisericii, procedurile durând câțiva ani.

Libertatea a vorbit cu preotul paroh Lilian Măntăluță despre odiseea cumpărării și a renovării bisericii din comuna lui Van Gogh.

Preotul paroh Lilian Măntăluță. Foto: arhiva personală

Un dezvoltator imobiliar a dorit să scoată crucea și clopotul din biserică

„Biserica a fost scoasă la vânzare, iar prima dată a încercat un constructor s-o cumpere ca s-o transforme în apartamente. Însă din cauză că în planul dânsului era să scoată crucea și clopotul a primit refuz pentru proiect și el a refuzat să mai cumpere.

Punându-se din nou în vânzare biserica, am hotărât să o cumpărăm noi, chiar dacă eram la început, aveam doar 5 luni de când formasem comunitatea în această zonă. Costul bisericii a fost de 225.000 de euro, nu foarte scump aș spune pentru o biserică, în raport cu prețurile care sunt la imobiliare”, a declarat preotul Lilian Măntăluță pentru Libertatea.

Suma integrală trebuia plătită când se semna la notar cumpărarea, adică de la semnarea compromisului de cumpărare 3 luni.

„Am făcut apel la toți credincioșii din întreaga lume, am primit donații din toată Europa, din Canada, din România, toți oamenii au fost bucuroși când se spunea că românii din nordul Parisului cumpără biserică în comuna lui Van Gogh, am reușit să adunăm mai mult de jumătate din sumă, iar o parte din bani au fost împrumutați de la parohia Sfânta Parascheva din Paris”, mai spune preotul paroh.

Actele au fost semnate la notar pe 6 ianuarie 2017, de atunci a început renovarea parțială a interiorului bisericii și amenajarea părților exterioare pentru a putea începe slujbele, iar după o muncă intensă, prima liturghie a fost după o jumătate de an.

Renovarea bisericii a durat 7 luni. Foto: Lilian Măntăluță

„Au fost șapte luni în care s-a muncit din zori până în noapte”

„De atunci, timp de 7 ani am depus dosare pentru amenajarea exterioară cum este astăzi, răspunsul pozitiv l-am primit abia pe 17 iunie 2024, iar în 22 noiembrie 2024, ne-am apucat de renovare, gândindu-ne ca măcar pictura să o facem, dacă nu reușim exteriorul. Și s-a întâmplat să avem acordul de la primărie și pentru exterior în același timp în care semnasem contractul pentru pictură, și în felul acesta am dat drumul lucrărilor la exterior pe 22 noiembrie 2024 și la pictură pe 13 ianuarie 2025. Toată lucrarea de renovare de la cumpărarea bisericii și până la momentul de față a costat în jur de 400.000 de euro. Toate cheltuielile, toți banii au fost ajutor de la credincioși. Lucrările de amenajare exterioară și pictură au durat 7 luni, dar au fost 7 luni în care s-a muncit din zori până în noapte. Erau zile când eram câte 20 de muncitori”, explică preotul Lilian Măntăluță.

Trebuie spus că în parohie sunt aproximativ 200 de familii care participă regulat la Sfintele Slujbe. Slujba de Sfințire va fi pe 27 septembrie și la ea va fi prezent Înalt Preasfințitul Iosif – Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Marc Nemțeanul – episcopul vicar și Preasfințitul Nectarie – episcopul Irlandei și Islandei împreună cu un sobor de preoți și diaconi din zona Parisului, din România și Basarabia.

Slujba de Sfințire va fi pe 27 septembrie. Foto: Lilian Măntăluță

Care e cea mai cunoscută biserică din Franța cumpărată de români

În comuna Auvers-sur-Oise şi-a petrecut în 1890 ultimele luni din viață celebrul artist olandez Vincent Van Gogh. Acesta a pictat în comuna aflată lângă Paris 70 de tablouri. Van Gogh a fost împușcat la etajul al doilea al unui han din Auvers-sur-Oise, iar după două zile, pe data de 29 iulie 1890 a murit, fiind îngropat tot aici.

Pe 25 ianuarie 1891 a murit și Theo Van Gogh, fratele marelui pictor, fiind îngropat inițial la Utrecht, în Olanda. În 1914, la cererea soției sale, Theo a fost exhumat și îngropat la Auvers-sur-Oise, alături de fratele său.

Cea mai cunoscută dintre bisericile achiziționate de către ortodocşii români din Franţa este cea din Paris, de pe strada Jean de Beauvais, cumpărată în septembrie 1882 de către guvernul Regatului României.

Este spaţiul uneia dintre cele mai vechi biserici gotice din capitala Franţei. Biserica a fost ridicată în secolul al XIV-lea şi este o clădire în care s-au rugat de-a lungul timpului François-Xavier şi Ignaţiu de Loyola – cofondatori ai ordinului iezuit, Cyrano de Bergerac, Nicolas Boileau, fraţii Perrault, Charles Rollin şi alte nume celebre ale lumii intelectuale şi ecleziastice franceze.

Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” este în inima Cartierului Latin, între Catedrala Notre-Dame, biserica Saint Julien le Pauvre și Clos des Bernardins, în fața Sorbonei.

Ridicată în sec. al XIV-lea, Capela Colegiului de la Beauvais a aparținut inițial Colegiului Dormans fondat de cardinalul de Dormans, care, devenit cardinal Jean de Beauvais în 1359, i-a dat numele său. La moartea cardinalului, Carol al V-lea a luat colegiul sub protecția sa și a așezat el însuși prima piatră a capelei pe 30 ianuarie 1374.

Arhitectul regelui Carol al V-lea, Raymond du Temple, care lucrase deja la Palatul Louvre, a condus lucrarea, a cărei inspirație din Sfânta Capelă este evidentă prin naos, bolta cu lambriuri și săgeată.

Revoluția Franceză din 1789 și criza politică ce a urmat au lăsat capela într-o stare lamentabilă. Colegiul a devenit un loc public, înainte de a deveni sediu militar de ateliere de confecții de uniforme sub Napoleon (1807) și de a fi transformat în cazarmă.

În 1865, cumpărarea capelei de către dominicani a salvat-o de la demolare. Numai că, urmare a unui decret din martie 1880, dominicanii au fost evacuați în noiembrie 1880. Clădirile au fost achiziționate de doi investitori imobiliari francezi, care după ce au făcut un depozit de mărfuri, le-au revândut Coroanei României.

Pe 5 septembrie 1882 Regele Carol I al României a încredințat cumpărarea capelei colegiului din strada Jean de Beauvais ambasadorului său Mihail Pherykides.

După importante lucrări de restaurare, capela, ce fusese anterior transformată în depozit, a trebuit adaptată cultului ortodox.

Responsabilitatea transferului bisericii din strada Racine pe strada Jean de Beauvais a revenit părintelui Ioan Severin care a supervizat lucrările. Sanctuarul a fost dotat cu un original iconostas neogotic armonizându-se cu arhitectura generală, cu un mobilier sculptat și cu icoane oferite de mari familii românești.

La 31 mai 1892 a avut loc sfințirea de către episcopul Inochentie Ploieșteanul, plasând această biserică ortodoxă sub protecția Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, tradiționali ocrotitori ai țărilor române, ca și aceea a evanghelistului Ioan, căruia îi fusese odinioară consacrată capela (1380).

