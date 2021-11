Cum conduci în siguranță pe un drum cu zăpadă. 10 sfaturi pentru șoferi

Fă o verificare a mașinii

Înainte de a pleca într-o călătorie în timpul iernii, fă-ți o programare într-un service auto pentru o verificare amănunțită a motorului, sistemului de frânare, de suspensie și a celui de răcire, precum și a instalațiilor de încălzire, dezaburire și degivrare.

Echipează-ți mașina cu anvelope de iarnă

Odată ce temperaturile pe timpul nopții scad în această perioadă sub 7 grade Celsius și chiar ating temperatura de îngheț în anumite regiuni ale țării, este recomandat să-ți echipezi mașina cu anvelope de iarnă. Acestea conțin siliciu, care este un material moale și care, la temperaturi scăzute, devine elastic. În plus, o maşină „încălțată” cu pneuri de iarnă are o aderenţă mai bună și este mult mai manevrabilă.

Nu uita de accesoriile auto de iarnă!

Asigură-te că ai în mașină tot ceea ce îți trebuie pentru curățarea mașinii și pentru dezaburirea și dezghețarea geamurilor, și anume: racletă, perie, soluție pentru dezghețare, mănuși, etc. De asemenea, pune în portbagaj o lopată pliabilă, un set de lanțuri de iarnă și un săculeț cu nisip în cazul în care vei rămâne blocat în zăpadă.

Mașină echipată cu lanțuri de iarnă

Adaptează viteza la condițiile de drum

Atunci când conduci pe o șosea acoperită cu zăpadă, polei sau gheață va trebui să reduci viteza suficient de mult încât să poți controla cu ușurință mașina fără ca aceasta să derapeze la schimbările de direcție. Pentru a evita deraparea în viraj, nu brusca volanul și redu viteza suficient de mult pentru a putea aborda virajul în condiții de siguranță.

Păstrează distanța regulamentară

Distanța pe care trebuie să o menții pe timp de iarnă trebuie să fie mai mare decât atunci când circuli pe drumuri uscate. Explicația este aceea că aderența roților scaade invers proporțional cu perioada de frânare.

Rămâi în permanență concentrat

În cazul în care călătorești în condiții de iarnă grea, trebuie să fii în permanență concentrat asupra drumului și să nu te lași distras de absolut nimeni și nimic. O singură secundă de neatenție poate face diferența între viață și moarte.

Nu brusca comenzile

În condiții de iarnă se recomandă ca, la plecarea de pe loc, să utilizezi treapta a doua a cutiei de viteze pentru a elimina riscul de derapare. De asemenea, la drum întins, trebuie să accelerezi progresiv și să nu frânezi violent doarece, în ambele cazuri, există riscul să scapi mașina de sub control.

Folosește frâna de motor

Utilizarea frânei de motor este recomandată mai ales pe timpul iernii atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. În acest caz, aderența anvelopelor cu suprafața de rulare este redusă, iar o frânare bruscă poate provoca deraparea mașinii și, implicit, producerea unui accident rutier. Dacă mașina derapează, nu frâna sub nici o formă, ci folosește frâna de motor pentru a recupera tracțiunea. La urcarea unei pante se recomandă folosirea unei trepte de viteză superioare celei cu care s-ar circula pe uscat, iar la coborâre trebuie folosită o treaptă inferioară.

Ține ambele mâini pe volan

Indiferent de condițiile de drum, trebuie să ții ambele mâini volan în poziția „9 şi un sfert” și niciodată să nu le îndepărtezi pentru a „buton” telefonul ori pentru a mânca un sandwich sau pentru a bea dintr-o sticlă cu apă. Astfel, în cazul unei derapări, vei putea controla mai ușor mașina, iar pentru asta va trebui să privești în direcţia în care dorești să se deplaseze mașina. Instinctiv, vei roti volanul în direcţia respectivă.

Nu evita zăpada!

Urmele mașinilor care rulează în fața ta sunt greu de urmat deoarece conțin zăpadă bătătorită și chiar gheață și sunt foarte alunecoase. Dacă ai nevoie de tracțiune bună îți recomandăm să cauți să conduci prin zăpadă mai moale. Deși mulți șoferi evită acest lucru, trebuie să știi că zăpada ajută, de fapt, la tracțiune, motiv pentru care, mergând prin zăpadă moale, profilul roților de iarnă se va încărca cu zăpadă proaspătă și îți va oferi te o aderență mai bună.

