Locația și importanța strategică a vilei luxoase

Autoritățile ruse au susținut că 91 de drone au fost interceptate înainte să își atingă ținta, reședința de stat Dolgiye Borody, amplasată în apropierea orașului Valdai, în regiunea Novgorod.

Reședința Dolgiye Borody, descrisă ca o dacea luxoasă, este situată într-un cadru retras, înconjurată de lacuri și păduri. Proprietatea simbolizează puterea lui Vladimir Putin în Rusia. Potrivit investigațiilor publicate de Fundația Anticorupție (FBK) în 2021, complexul se întinde pe o suprafață de 250 de hectare și cuprinde aproximativ 80 de clădiri.

Reședința principală are patru etaje și o suprafață de 3.500 de metri pătrați, iar o altă clădire de 7.000 de metri pătrați include facilități de wellness precum masaje, crioterapie, solar, piscină, clinică stomatologică și salon de înfrumusețare.

Complexul include, de asemenea, terenuri de golf, o sală de bowling, un cazinou, un cinematograf și o zonă de joacă pentru copii, toate acestea fiind destinate relaxării și divertismentului.

În plus, pe teren se află o biserică, o clădire cu arhitectură chinezească și o casă tradițională rusească din lemn. Potrivit FBK, Dolgiye Borody este considerată reședința de vacanță preferată a liderului rus, fiind vizitată frecvent de acesta.

Controversele din jurul reședinței

În 2021, investigațiile realizate de FBK, organizație fondată de opozantul rus Alexei Navalnîi, au dezvăluit detalii despre opulența complexului. De exemplu, numai o parte a terenului aparține statului rus, în timp ce restul este deținut de oligarhul Yuri Kovalchuk.

Acesta, un apropiat al lui Vladimir Putin și acționar la Rossiya Bank, închiriază 100 de hectare din teren statului pentru o sumă anuală de aproximativ 3,35 miliarde de euro. „Cheltuiala a fost făcută pur și simplu pentru ca Putin să aibă un loc unde să se relaxeze (…) și să invite artiști”, a declarat FBK într-un videoclip publicat în cadrul anchetei lor.

De asemenea, anterior, în noiembrie 2024, Radio Europa Liberă/Radio Liberty a relatat că replici ale biroului lui Vladimir Putin din reședința sa oficială de la Moscova au fost construite în mai multe locații, inclusiv la casa sa din Valdai.

Scopul acestora ar fi fost să mascheze deplasările președintelui rus în afara capitalei. „Unele fotografii publicate de Kremlin îl arătau pe președintele rus în biroul său de la Moscova, când, de fapt, el se afla la sute de kilometri distanță”, au susținut jurnaliștii care au realizat investigația. Aceleași replici au fost observate și la o altă reședință prezidențială, situată în apropiere de Soci.

Stilul de viață controversat al lui Vladimir Putin

Acest incident are loc pe fondul unor negocieri internaționale menite să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina. Atacul cu drone asupra reședinței de la Dolgiye Borody, deși contestat de ambele părți implicate, ar putea influența cursul acestora.

Publicația L’Express subliniază că acest episod pune din nou în lumină opulența și controversele care învăluie stilul de viață al liderului de la Kremlin.

O altă investigație, realizată tot în 2021 de Fundația Anticorupție, a relevat existența unei alte reședințe fastuoase, situată în apropiere de Soci. Supranumită „palatul lui Putin”, această proprietate ar fi fost construită cu un cost de peste un miliard de euro și ar include facilități precum un amfiteatru, o vie, un patinoar de hochei, un heliport și chiar un jacuzzi.

Vladimir Putin a negat însă orice legătură cu această proprietate, declarând: „Nu am văzut filmul respectiv, din lipsă de timp. Nimic din ceea ce este prezentat în el ca fiind proprietatea mea nu îmi aparține mie sau familiei mele.”

Dezvăluirile legate de proprietățile de lux și de presupusele atacuri cu drone contribuie la consolidarea unei imagini controversate a regimului condus de Vladimir Putin.