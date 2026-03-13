Cum a evoluat prețul aurului după atacurile asupra Iranului

În primele zile de la izbucnirea conflictului, prețul aurului a crescut de la 5.296 la 5.423 de dolari pe uncie, confirmând statutul său de „refugiu sigur” în momente de criză. Însă, pe 3 martie, o vânzare masivă a determinat o scădere de peste 6%, până la 5.085 de dolari pe uncie.

De atunci, prețul a oscilat între 5.050 și 5.200 de dolari pe uncie, fără a depăși un nou prag semnificativ. În 2025, prețul aurului a atins un maxim istoric, depășind toate recordurile anterioare. În decembrie anul trecut, metalul s-a apreciat cu 67%.

Experții explică motivele pentru care prețul aurului stagnează după izbucnirea conflictului

Expertul Ross Norman, director general al platformei Metals Daily, a explicat pentru sursa citată mai sus că această stagnare a aurului este influențată de mai mulți factori.

Printre aceștia se numără întărirea dolarului american și creșterea randamentelor obligațiunilor de stat din SUA – două elemente care reduc atractivitatea metalului prețios.

„Mișcările prețurilor aurului și argintului par lipsite de energie în acest moment, dar poate că aceasta este reacția normală după fluctuațiile spectaculoase din ultimele luni”, a declarat Norman.

Rolul pe care prețul petrolului îl joacă și cum influențează aurul

Un alt factor care influențează piața este creșterea prețului petrolului, care poate alimenta inflația pe termen lung.

În eventualitatea unei închideri a Strâmtorii Ormuz, un punct esențial pentru transportul global de petrol și gaze, băncile centrale ar putea fi nevoite să majoreze ratele dobânzilor pentru a contracara efectele economice. Această măsură ar crește atractivitatea obligațiunilor guvernamentale, în detrimentul aurului, care nu produce venituri.

Investitorii sunt mai precauți când vine vorba de achiziționarea aurului

În plus, volatilitatea ridicată a aurului a determinat unii investitori instituționali să fie mai precauți cu privire la deținerea de aur fizic.

Conform lui Amer Halawi, șeful departamentului de cercetare al Al Ramz, reacția inițială a piețelor la conflicte geopolitice poate include vânzări masive din panică.

„Dacă apare o criză de lichiditate, totul este vândut până când investitorii înțeleg situația și capitalul se reorientează către activele potrivite. În mod tradițional, atunci când apare un șoc, chiar și aurul poate scădea inițial, iar abia ulterior începe să urce”, a explicat Halawi.

Chiar și în fața acestor fluctuații, previziunile pe termen lung pentru aur rămân optimiste. Analiștii de la J.P. Morgan estimează că prețul aurului ar putea ajunge la 6.300 de dolari pe uncie până la finalul anului 2026. De asemenea, Deutsche Bank prognozează un preț de aproximativ 6.000 de dolari pe uncie până la sfârșitul acestui an, menținând încrederea în metalul prețios ca un activ de refugiu pe termen lung.

