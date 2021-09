Pe fondul tensiunilor politice interne din ultima săptămână, leul și-a accelerat tendința de depreciere, decuplându-se de la evoluțiile regionale, scrie profit.ro. Potrivit sursei citate, moneda românească este singura din Europa Centrală și de Est care a scăzut față de euro de la începutul acestui an.

Euro a atins în ultimele zile noi maxime istorice, cotația oficială apropiindu-se de pragul de 5 lei. Miercuri, 8 august, cursul calculat de BNR era de 4.9479 lei/euro.

Iar slăbiciunea monedei naționale este adâncită și de criza politică, care s-ar putea solda cu destrămarea alianței de guvernare, după ce miniștrii USR PLUS au demisionat din cabinetul Cîțu.

„Guvernul premierului Cîțu este aproape de colaps. Acest lucru a cântărit atât asupra monedei, cât și a obligațiunilor suverane”, arăta o notă Erste Research, citată de Profit.ro.

Numai în ultima săptămână, euro a crescut cu un sfert de punct procentual față de leu, în timp ce a fost stabil față de zlotul polonez și coroana cehească și a scăzut față de forintul maghiar cu 0,4%, mai scrie profit.ro.

Monedele statelor vecine au o evoluție mai bună și datorită întăririi politicii monetare. Ungaria a mărit dobânda-cheie, iar Polonia urmează să o facă în curând. Ambele state au, ca și România, o inflație care se învârte în jurul a 5% pe an. La rândul ei, și Cehia intră într-un ciclu de întărire a politicii monetare, cu toate că are o inflație mai mică, de 3,4% pe an, precizează sursa citată.