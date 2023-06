„Urmare a informațiilor din spațiul public, s-a procedat la verificarea elementelor de securitate asociate procesului de extragere a variantei de subiecte, dintre cele propuse, și de distribuire către centrele de examen. Ca idee, spaţiul de lucru unde se desfăşoară acest proces este unul securizat, toţi cei care au avut acces la subiect în acea dimineaţă au avut telefoanele lăsate la intrare, sigilate. Nimeni, şi am verificat, pentru că este monitorizat audio-video, nu a comunicat cu cineva din exterior. Deci, din punct de vedere al posibilităţii de a scăpa subiectele în spaţiul public, din toate verificările pe care noi le-am făcut, acest lucru nu este posibil”, a spus ministrul Deca într-o conferință de presă.

Și a continuat: „Mai mult, am verificat și noi cu specialiști în zona IT. Încercările de căutări efectuate în cursul zilei de ieri şi în cursul zilei de astăzi, la nivelul Ministerului Educaţiei, relevă în privinţa expresiei «de bună seamă» date diferite. Am discutat şi cu specialişti de la compania care gestionează motoarele de căutare, ne-au spus că acest instrument nu poate fi folosit pentru a vedea exclusiv numărul de căutări realizate de către indivizi, ci acest număr de incidenţă încorporează şi căutări realizate în publicaţii și așa mai departe”.

Conform ministrului educației, locuțiunea adverbială „de bună seamă” a mai fost căutată pe net în acest an, ba chiar a existat un număr de căutări mai mare. „Deci, nu putem face o corelaţie între numărul de căutări şi o potenţială breşă de securitate la nivelul subiectelor”, a adăugat Ligia Deca.

Aceasta s-a ferit însă să spună dacă este doar o coincidenţă căutarea expresiei „de bună seamă” pe net, cu doar câteva ore înaintea examenului de Bac la Română. „Este un rezultat care nu poate fi corelat ştiinţific cu o potenţială ieşire a subiectelor în spaţiul public. Credeţi-ne, am verificat şi vom dispune şi un audit informatic la CNP ca să ne asigurăm din toate punctele de vedere că lucrurile sunt OK. Verificările de aseară nu ne-au lăsat să avem o suspiciune cu privire la potenţiale incidente”, a mai punctat demnitarul.

Precizările ministrului au venit după ce căutările locuțiunii adverbiale „de bună seamă”, pe Google și Dexonline, au înregistrat o creștere neașteptată în cursul nopții de duminică spre luni, cu câteva ore înaintea examenului de Limba Română de la Bacalaureat, în care această expresie avea să se regăsească printre cerințele probei scrise.

