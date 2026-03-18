Dezbaterea a subliniat că protecția consumatorilor presupune reguli clare, produse conforme și o responsabilitate împărtășită între autorități, producători și consumatori. Președintele Comisiei pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală din Senatul României, Sebastian Cernic, a punctat că „protecția consumatorilor nu înseamnă doar bifarea unor proceduri, ci transparență, etichetarea corectă a produselor și informare clară despre acestea”. Acesta a propus măsuri precum transparența digitală și sancțiuni mai dure pentru frauda alimentară.

Din perspectiva dezvoltării durabile, László Borbély, Consilier de Stat în cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului, a subliniat importanța educației timpurii în formarea unor consumatori responsabili. La rândul ei, Ramona Dinu, Consilier de Stat în cadrul Administrației Prezidențiale, a evidențiat faptul că România dispune de un cadru de reglementare eficient, însă educarea și informarea consumatorilor necesită eforturi comune între producători, comercianți și autorități.

Mihnea Drumea, Secretar de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului, a subliniat că încrederea consumatorilor se bazează pe trei piloni principali: „transparență totală, colaborare instituțională și sustenabilitatea ca standard de siguranță”. În același timp, Sándor Bende, Președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, a atras atenția asupra suprapunerii competențelor între mai multe instituții, care poate duce la blocaje în activitatea de control.

Lucian Teodor Rus, Directorul General al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a detaliat prioritățile instituției, punând accent pe educare, consiliere și informare. La nivel educațional, inspectorul școlar Ana-Maria Ștefan a prezentat concursul național „Alege! Este dreptul tău!”, organizat de ANPC și Ministerul Educației, care promovează drepturile consumatorilor în rândul elevilor.

Companiile private au avut un rol important în cadrul dezbaterii, prezentând inițiative menite să sprijine consumatorii. Dana Dobrescu, Corporate & Government Affairs Manager la Mondelēz România, a vorbit despre programul „Gustă cu atenție. Bucură-te de moment”, care a ajuns deja la peste 100.000 de elevi din România, promovând alimentația sănătoasă.

Indra Mihăilă, Corporate Affairs Lead la PepsiCo East Balkans, a evidențiat că firma produce local, folosind resurse autohtone, și investește în siguranța alimentară încă din faza de producție. De asemenea, Simona Fîrtat, Corporate Affairs & Engagement Director la L’Oréal, a explicat cum compania se implică activ în combaterea dezinformării prin campanii de educare și investiții în cercetare.

Ana-Maria Pascaru, de la Fundația Destiny Park, a subliniat importanța educației consumatorilor de la vârste fragede, pledând pentru inițiative care să implice și părinții prin intermediul copiilor. Florentina Marilena Baloș, Ambasador al Asociației Sută la Sută Românesc, a atras atenția asupra pericolelor generate de jucăriile nesigure, mai ales în cazul achizițiilor online.

Evenimentul organizat la Senatul României a subliniat importanța unei colaborări strânse între autorități, mediul de afaceri și societatea civilă pentru a asigura un mediu de consum sigur, transparent și responsabil. După cum a declarat Lidia Feher, Președintele executiv al Asociației Sută la Sută Românesc, „educarea tinerei generații și colaborarea dintre mediul public și privat sunt esențiale pentru un viitor mai sustenabil”.

Dezbaterea, moderată de redactorul șef Libertatea, Dorin Chioțea, a reafirmat nevoia de măsuri concrete și de o colaborare mai eficientă între toate părțile implicate în protecția drepturilor consumatorilor.

