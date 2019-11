De Mihai Toma,

Deși a invitat șase candidați la prezidențiale, în studio s-au prezentat doar Dan Barna, Kelemen Hunor și Theodor Paleologu. Dincolo de ce s-a rostit în emisiune, jurnalistul a acceptat să dea câteva detalii de culise despre ”exercițiul obligatoriu al democrației”.

Libertatea: Moise, cum ești?

Moise Guran: A fost extrem de obositor – scuze că nu am putut vorbi aseară, după emisiune – mai cu seamă că a fost un ”hei-rup”. Practic, noi am pregătit totul doar de miercuri dimineață până joi seară. Sincer, am vrut să le provocăm candidaților la prezidențiale ”public shaming” (n.r. umilință publică), fiindcă dezbaterea electorală este obligatorie în democrație, e cheia acesteia.

-Voi aveați o emisiunea electorală…

-Da, Piața Victoriei a fost transformată în emisiune electorală, ”unu la unu”, marți, miercuri și joi. Însă ne-am gândim că, propunându-le tuturor această dezbatere comună, vom crea presiune.

-Cine a răspuns că vine și n-a venit?

-Mircea Diaconu!

”I-am pregătit înainte, a fost ca în parlamentul britanic”

-Cum i-ai simțit pe Barna, Hunor și Paleologu?

-Sentimentul meu a fost că le-a plăcut să dezbată! Au răspuns relaxat, dar, mărturisesc, i-am și pregătit, i-am încurajat, spunându-le că o să-i las să vorbească. A fost foarte ordonată toată emisiunea, în opinia mea, mai ales că am instituit o regulă, pe care am văzut-o în parlamentul britanic: dacă ai terminat de vorbit, lași cubul, cel Europa FM în acest caz, pe masă. Și timpul alocat se oprește.

”N-a fost o ”burtă”, cum îi spunem noi”

Le-a plăcut și lor, fiindcă li s-au pus în față subiecte importante la care, în alte condiții, poate n-ar fi avut ocazia să răspundă, dar mi-a plăcut și mie. N-a fost, cum spunem noi, în televiune, o ”burtă”, o dezbatere plictisitoare. Moise Guran, realizatorul emisiunii de dezbatere electorală de la Europa FM:

”N-am fost satrap cu timpul!”

-Ca să traduc, nu ți s-a părut că s-a bătut apa-n piuă?

-Deloc! Nu s-au certat, nu au vorbit unul peste celălalt, iar cu minutele s-au înțeles bine. Nici eu nu am fost satrap cu timpul. Uite, Kelemen Hunor a rămas cu minute nevorbite. La dezbaterea pentru Europarlamentare, Traian Băsescu a rămas cu minute, apoi le-a consumat și a mai cerut timp, iar când nu i s-a dat, a început să înjure…

”Eram storși după aproape trei ore! A rămas nerostit doar mesajul fiecăruia de mobilizare a alegătorilor”

-Barna a transpirat, Hunor se uita mereu în jos, Paleologu a băut mai multă apă. Primii doi au venit cu o cravată în picățele. Acestea sunt observațiile mele. A rămas ceva neștiut?

-Au avut pauză, nu au fost probleme. Un singur lucru a rămas nefăcut. Le transmisesem că, la final, vor avea posibilitatea să transmită un mesaj cu care să-și mobilizeze alegătorii. Până la urmă am renunțat fiindcă, după aproape trei ore, eram cu toții ștorși!

-Cum au fost staff-urile cu care au venit?

-Păi Dan Barna a avut cei mai mulți oameni. Hunor a avut puțini, Paleologu – doar o domnișoară. Au stat împreună, au interacționat mișto.

