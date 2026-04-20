Valul a fost observat la ora 17.34 (8.34 GMT) într-un port din Kuji, Iwate, a precizat JMA. Anterior, agenția anunțase că un val de 70 de centimetri lovise zona la ora 17.32.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a lovit nordul Japoniei astăzi, a anunțat Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA), emițând o avertizare de tsunami pentru valuri de până la trei metri. Cutremurul s-a produs la ora 16.53 (7.53 GMT) în apele Pacificului, în largul prefecturii Iwate din nordul țării, iar scuturările au fost suficient de puternice încât să zguduie clădiri mari până la Tokyo, situat la sute de kilometri distanță.

Primele valuri de tsunami ar putea ajunge imediat la țărmul nordic, a declarat agenția meteorologică, potrivit AFP.

„Evacuați-vă imediat din regiunile de coastă și din zonele riverane către un loc mai sigur, cum ar fi un teren înalt sau o clădire de evacuare”, a declarat aceasta, avertizând că sunt așteptate pagube cauzate de valurile de tsunami.

„Se așteaptă ca valurile de tsunami să lovească în mod repetat. Nu părăsiți terenul sigur până când avertismentul nu este ridicat”, a declarat aceasta.

Imaginile difuzate de postul național de televiziune NHK nu au arătat pagube vizibile imediate în jurul mai multor porturi din Iwate.

Biroul prim-ministrului a declarat că a înființat o echipă de gestionare a crizelor.

„Pentru cei dintre voi care locuiesc în zonele pentru care au fost emise avertismentele, vă rugăm să vă evacuați către locuri mai înalte și mai sigure, cum ar fi terenuri înalte”, a declarat prim-ministrul Sanae Takaichi reporterilor, adăugând că guvernul încearcă să confirme dacă există victime sau pagube materiale.

Japonia este una dintre cele mai active țări din punct de vedere seismic, fiind situată deasupra a patru plăci tectonice majore de-a lungul marginii vestice a „Inelului de Foc” al Pacificului. Arhipelagul, care găzduiește aproximativ 125 de milioane de oameni, înregistrează de obicei în jur de 1.500 de cutremure în fiecare an și reprezintă aproximativ 18% din totalul cutremurelor din lume. Majoritatea sunt de intensitate redusă, deși pagubele pe care le provoacă variază în funcție de locația lor și de adâncimea la care se produc sub suprafața Pământului. Japonia este bântuită de amintirea unui cutremur submarin masiv cu magnitudinea de 9,0 din 2011, care a declanșat un tsunami care a ucis aproximativ 18.500 de oameni și a provocat o topire devastatoare la centrala nucleară de la Fukushima. În 2024, JMA a emis primul său avertisment special privind un posibil „mega-cutremur” de-a lungul Fosei Nankai.

Această fose submarină de 800 de kilometri este locul în care placa tectonică oceanică a Mării Filipine se „subduce” – sau alunecă încet – sub placa continentală pe care se află Japonia. Guvernul a declarat că un cutremur în Fosa Nankai și tsunamiul care ar urma ar putea ucide până la 298.000 de persoane și ar putea provoca pagube de până la două trilioane de dolari. JMA a ridicat avertismentul din 2024 după o săptămână, dar acesta a dus la cumpărarea în panică a produselor de bază, cum ar fi orezul, și i-a determinat pe turiști să-și anuleze rezervările la hotel.

JMA a emis o a doua avertizare de „mega-cutremur” cu durata de o săptămână în decembrie 2025, după ce un seism cu magnitudinea de 7,5 a lovit coasta de nord. Cutremurul din 8 decembrie a declanșat valuri de tsunami de până la 70 de centimetri (28 de inchi) și a rănit peste 40 de persoane, dar nu au fost raportate pagube majore.

Ilie Bolojan va da afară din Guvern toți oamenii PSD, secretari și subsecretari de stat, șefi de agenții, autorități sau alte instituții centrale
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
Viva.ro
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Mama jucătorului a intrat pe teren și l-a amenințat pe arbitru: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta? Nu știi cu cine te pui, poate îți f*t o sticlă în cap!”
GSP.RO
Mama jucătorului a intrat pe teren și l-a amenințat pe arbitru: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta? Nu știi cu cine te pui, poate îți f*t o sticlă în cap!”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

CNAIR pornește recensământul rutier național: cum va fi monitorizat traficul
Știri România 12:57
CNAIR pornește recensământul rutier național: cum va fi monitorizat traficul
România a obținut finanțări de două miliarde de euro de la SUA. Alexandru Nazare: „Pentru Reactorul 1 de la Cernavodă și proiectele Transgaz”
Știri România 12:13
România a obținut finanțări de două miliarde de euro de la SUA. Alexandru Nazare: „Pentru Reactorul 1 de la Cernavodă și proiectele Transgaz”
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Adevarul.ro
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”
Fanatik.ro
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Desafio: Aventura” 20 aprilie 2026. Daniel Pavel le dă vestea neașteptată concurenților: „Mult a fost, puțin a rămas”
Stiri Mondene 12:55
„Desafio: Aventura” 20 aprilie 2026. Daniel Pavel le dă vestea neașteptată concurenților: „Mult a fost, puțin a rămas”
Reușită pentru Cătălin Rizea! Soțul Addei a câștigat locul I la cursurile celei mai renumite şcoli de gătit din sud-estul Europei
Stiri Mondene 12:43
Reușită pentru Cătălin Rizea! Soțul Addei a câștigat locul I la cursurile celei mai renumite şcoli de gătit din sud-estul Europei
Parteneri
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
TVMania.ro
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
ObservatorNews.ro
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Mediafax.ro
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital

LIVE TEXT - PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. S-a decis întrebarea pentru „Momentul adevărului”
LiveText
Politică 12:54
LIVE TEXT – PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. S-a decis întrebarea pentru „Momentul adevărului”
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar trebui să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
Politică 12:36
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar trebui să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
Parteneri
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
ZiaruldeIasi.ro
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine mai tare de ei sau de nașul tău? Sper, totuși, să nu plece”
Fanatik.ro
Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine mai tare de ei sau de nașul tău? Sper, totuși, să nu plece”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal