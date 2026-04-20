Valul a fost observat la ora 17.34 (8.34 GMT) într-un port din Kuji, Iwate, a precizat JMA. Anterior, agenția anunțase că un val de 70 de centimetri lovise zona la ora 17.32.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a lovit nordul Japoniei astăzi, a anunțat Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA), emițând o avertizare de tsunami pentru valuri de până la trei metri. Cutremurul s-a produs la ora 16.53 (7.53 GMT) în apele Pacificului, în largul prefecturii Iwate din nordul țării, iar scuturările au fost suficient de puternice încât să zguduie clădiri mari până la Tokyo, situat la sute de kilometri distanță.

Primele valuri de tsunami ar putea ajunge imediat la țărmul nordic, a declarat agenția meteorologică, potrivit AFP.

„Evacuați-vă imediat din regiunile de coastă și din zonele riverane către un loc mai sigur, cum ar fi un teren înalt sau o clădire de evacuare”, a declarat aceasta, avertizând că sunt așteptate pagube cauzate de valurile de tsunami.

„Se așteaptă ca valurile de tsunami să lovească în mod repetat. Nu părăsiți terenul sigur până când avertismentul nu este ridicat”, a declarat aceasta.

Imaginile difuzate de postul național de televiziune NHK nu au arătat pagube vizibile imediate în jurul mai multor porturi din Iwate.

Biroul prim-ministrului a declarat că a înființat o echipă de gestionare a crizelor.

„Pentru cei dintre voi care locuiesc în zonele pentru care au fost emise avertismentele, vă rugăm să vă evacuați către locuri mai înalte și mai sigure, cum ar fi terenuri înalte”, a declarat prim-ministrul Sanae Takaichi reporterilor, adăugând că guvernul încearcă să confirme dacă există victime sau pagube materiale.

Japonia este una dintre cele mai active țări din punct de vedere seismic, fiind situată deasupra a patru plăci tectonice majore de-a lungul marginii vestice a „Inelului de Foc” al Pacificului. Arhipelagul, care găzduiește aproximativ 125 de milioane de oameni, înregistrează de obicei în jur de 1.500 de cutremure în fiecare an și reprezintă aproximativ 18% din totalul cutremurelor din lume. Majoritatea sunt de intensitate redusă, deși pagubele pe care le provoacă variază în funcție de locația lor și de adâncimea la care se produc sub suprafața Pământului. Japonia este bântuită de amintirea unui cutremur submarin masiv cu magnitudinea de 9,0 din 2011, care a declanșat un tsunami care a ucis aproximativ 18.500 de oameni și a provocat o topire devastatoare la centrala nucleară de la Fukushima. În 2024, JMA a emis primul său avertisment special privind un posibil „mega-cutremur” de-a lungul Fosei Nankai.

Această fose submarină de 800 de kilometri este locul în care placa tectonică oceanică a Mării Filipine se „subduce” – sau alunecă încet – sub placa continentală pe care se află Japonia. Guvernul a declarat că un cutremur în Fosa Nankai și tsunamiul care ar urma ar putea ucide până la 298.000 de persoane și ar putea provoca pagube de până la două trilioane de dolari. JMA a ridicat avertismentul din 2024 după o săptămână, dar acesta a dus la cumpărarea în panică a produselor de bază, cum ar fi orezul, și i-a determinat pe turiști să-și anuleze rezervările la hotel.

JMA a emis o a doua avertizare de „mega-cutremur” cu durata de o săptămână în decembrie 2025, după ce un seism cu magnitudinea de 7,5 a lovit coasta de nord. Cutremurul din 8 decembrie a declanșat valuri de tsunami de până la 70 de centimetri (28 de inchi) și a rănit peste 40 de persoane, dar nu au fost raportate pagube majore.

