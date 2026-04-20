Peste 80% dintre români spun că țara merge greșit

Un sondaj de opinie realizat la nivel național de Avangarde, în perioada 8-17 aprilie 2026, indică o percepție majoritar negativă în rândul populației cu privire la direcția în care se îndreaptă România și la activitatea actualului Executiv.

Potrivit datelor, 82% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 15% apreciază că direcția este una bună, iar 3% nu pot aprecia.

În ceea ce privește activitatea Guvernului, nivelul de satisfacție este scăzut. Doar 22% dintre respondenți se declară mulțumiți (2% foarte mulțumiți și 20% mai degrabă mulțumiți), în timp ce 76% sunt nemulțumiți (26% mai degrabă nemulțumiți și 50% total nemulțumiți).

2% nu au oferit un răspuns.

În rândul electoratului PSD, percepția este, de asemenea, majoritar negativă: 95% se declară nemulțumiți de modul în care Guvernul gestionează România (35% „mai degrabă nemulțumiți” și 60% „total nemulțumiți”), în timp ce doar 4% sunt mulțumiți.

Întrebați dacă sunt dezamăgiți sau mulțumiți de activitatea Guvernului în raport cu așteptările avute înainte de ianuarie 2025, 47% dintre respondenți spun că sunt mai degrabă dezamăgiți, în timp ce 10% se declară mai degrabă mulțumiți. Alți 42% afirmă că nu aveau așteptări, iar 1% nu au răspuns.

Activitatea prim-ministrului Ilie Bolojan este evaluată negativ de majoritatea respondenților.

59% dintre participanți spun că sunt deloc mulțumiți, iar 19% mai degrabă nemulțumiți”. La polul opus, 20% se declară mulțumiți (2% foarte mulțumiți și 18% mai degrabă mulțumiți), iar 2% nu au răspuns.

În ceea ce privește componența Executivului, 57% dintre respondenți consideră că PSD trebuie să părăsescă Guvernul, în timp ce 23% spun că partidul ar trebui să rămână la guvernarea.

20% nu au exprimat o opinie.

Sondajul Avangarde a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României (18 ani și peste), neinstituționalizată.

Datele au fost culese telefonic (CATI), iar marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Conform celui mai recent Barometru Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP) între 1 și 10 aprilie 2026, AUR este în continuare pe primul loc în preferințele alegătorilor români pentru alegerile parlamentare, cu un scor de 35,8%, dublu față de următorul clasat.

PSD s-a reunit luni dimineață, la ora 10.00, într-o ședință scurtă, online, în care s-a stabilit întrebarea-cheie la care urmează să răspundă cei 5.000 de membri ai partidului, în cadrul evenimentului intitulat „Momentul adevărului”, programat la ora 17.00 în Parlament. PSD va vota în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

