De Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan,

Mărturia unei familii brașovene despre felul în care interlopii i-au presat să plece din locuință, după ce drepturile casei în care stăteau au fost cumpărate de firma Kasim Emaka a politicianului Andrei Kadas și a liderului de clan ”Vio” Alexa.

Politicianul și interlopii au intrat în posesia proprietății naționalizate prin intermediul unui sibian misterios, Klaus Fabritius, același care a vîndut în vecinătate o locuință naționalizată și lui Michael Schmidt, proprietarul Automobile Bavaria.

Părinții mei stăteau din 1953 cu chirie în acea casă, pe care au făcut-o locuibilă. Dacă statul român a comis o nedreptate și a luat-o unor oameni, ne-am fi mutat imediat, fie și după 60 de ani, pentru că era dreptul lor. Dar, în locul proprietarilor, ne-am trezit cu cel ce e azi consilierul județean Kadas și cu gangsterii lui Alexa, oameni care n-au muncit cinstit o zi în viața lor! Marilena Leurzeanu:

”Nimeni nu s-a întrebat de unde au avut ăștia bani să facă afaceri imobiliare”, spune Marilena, o profesoară din Brașov. Femeia stă în fața fostei case unde a crescut, de la limita dintre cartierul Noua și Dârste. Între timp, colțul liniștit prin fața căruia curge un canal de apă, a căpătat un aer olandez.



În paradisul blocat cu o barieră, dobândit în 2013 de Andrei Kadas și de frații Alexa, au descins, pe 13 februarie 2020, polițiștii. Urmăreau infracțiuni transfrontaliere ale clanului Alexa.



„A fost un abuz”

Politicianul PNL Kadas, fosta lui soție și televiziunea lor din Brașov au prezentat descinderea drept ”o eroare” și ”un abuz”. ”Căutau pe altcineva, pe un vecin, Cătălin Alexa, și au intrat la adresa greșită, terorizându-mi copiii”, a spus soția lui Kadas.



A doua zi, s-a aflat că Kadas a avut afaceri cu clanul Alexa, iar DIICOT a confirmat oficial că adresele erau în dosar.

În fața acestor două case în care au intrat ”mascații”, una a lui Cătălin Alexa și cealaltă a lui Kadas, stă Marilena Leurzeanu, care își deapănă povestea familiei.



Casa unde l-au căutat pe Cătălin Alexa e fosta casă unde locuiam cinci familii, între care și familia mea. Un tip din Sibiu, Klaus Fabritius, a fost reușit să intre în posesia unui contract de mandatar de la proprietari și a vîndut-o, nu știm cum, lui Kadas și lui Alexa. Atunci a început teroarea pentru familia mea. Marilena Leurzeanu:

Cătălin Alexa în 2018 în curtea casei cu coloane albe unde au intrat polițiștii și unde azi locuiește fosta soție și cei doi copii minori ai consilierului județean PNL Andrei Kadas



”Casă e lângă pădure. Părinții mei, veniți de la Cluj în Brașov, în 1953, au primit acea locuință. Era o casă naționalizată, cu scânduri bătute în loc de geamuri, iar mama, ca orice om cinstit, a stat mereu aici cu gândul că vor apărea proprietarii”, povestesc Marilena și fiul ei, Vlad.



”La parter statul băgase 3 familii și la etaj încă două, care au început să plătească chirie la stat, impozit pe pământ. Au început să bage gaz, lumină, toate astea au fost costuri, pe cheltuielile locatarilor”, își amintește ea.



”Unii de care trebuie să te temi, fac tot posibilul să ia casa”



”Tatăl meu a murit la 76 ani, în 2004. A murit cu dorul Clujului. Mama a rămas, de-atunci, singură în casă. I-am zis că trebuie să vedem ce să facem cu casa. Eee, mama a auzit, din vecini, ceva. Și mi-a spus, «Fii atentă, mi-au zis că cineva din Noua, un cartier, unii de care trebuie să te temi, fac tot posibilul să ia casa». Eu am spus că nu se poate. Ea tot timpul zicea «ce să fac, mă dă afară, ce să fac, mă dă afară»”, își continuă femeia povestea.



Fabritius, omul de la care a cumpărat și Schmidt, de la Automobile Bavaria



”Prin 2008-2010, a venit un domn pe nume Klaus Fabritius, din Sibiu. A apărut în poartă și le-a zis tuturor locatarilor că este mandatat de către proprietar. Același Fabritius a vândut și terenul și casa naționalizată unde și-a făcut reședința și fundația din Brașov, aproape de noi, proprietarul Automobile Bavaria, Michael Schmidt”, mai spune profesoara din Brașov.

”Noi am aflat că Klaus Fabritius era căutat de poliția germană pentru implicarea sa în mafia imobiliară. El a mai revendicat, așa, niște case, tot din Brașov, Mediaș, Sibiu și Sighișoara. Era setat pe așa ceva. O vecină n-a crezut și a chemat poliția, să-l identifice. «Doamnă, nu mă legitimați pe mine, eu sunt cetățean german, am casă în Sibiu», a plecat el supărat”, a continuat ea.

”Au tăiat nucii de peste 100 de ani”

Așa au fost tăiați pomii fructiferi din curtea casei pe care a pus mâna firma lui Kadas și Alexa

”Între timp, fără să știm nimic, am observat niște mișcări în forță. Pe teren erau trei nuci uriași, aveau peste 100 de ani, foarte rodnici, de acolo mâncau copiii din cartier nuci. Au venit cu utilajele și au ras nucii. Aceea a fost prima proprietate a lui Alexa, parcarea. De acolo s-a extins. «O să iau și casa», le spunea oamenilor din zonă”.



Așa au fost tăiați pomii fructiferi din curtea casei pe care a pus mâna firma lui Kadas și Alexa

”Alexa era stilul mafiot”

”În octombrie-noiembrie 2012, vin de la școală, intru la mama, îl văd pe Fabritius cu Alexa. Nu știam, atunci, că e Alexa. «Aoleu, mamă, mă dă afară», a spus maică-mea. Fabritius a spus că «ați chemat atunci Poliția, așa că, acum, casa o dau cui vreau eu. Cumpărătorul este domnul». Alexa era stilul mafiot, cu mâinile în buzunar. Eu m-am împotrivit, moment în care Alexa a spus «nu ai tu atâția bani cât să cumperi tu casa!». I-am replicat, «de unde știi că nu am bani?». «Îți garantez»”, mi-a răspuns. Am zis că ne vedem la tribunal, pentru că mi se părea de drept ca noi să fim prima opțiune pentru vânzare, așa ne promiseseră inițial și proprietarii din Elveția”.



Apoi am căutat pe internet cine e Alexa. M-am înspăimântat, dar am zis să rămân și să lupt. Am scos acte de la cadastru. Când mă uit, deja era pe firma Kasim Emaka SRL, în care administrator era Alexa, acționari Kadas și Alexa, director Kadas. Nu știam cine e Kadas. Marilena Leurzeanu:

”Restul vecinilor s-au dus la notar și au semnat că pleacă, noi nu, am rămas singurii care nu i-am recunoscut drept proprietari. N-am vrut să semnăm convenția”.

Andrei Kadas

”Începuse războiul de gherilă. M-am dus la Poliție, comandantul de la Secția 4 din Noua mi-a spus: “Știm de frații Alexa, știm că au făcut pușcărie. Dar trebuie să le dăm ocazia să se reabiliteze”.



Gazul

”Apoi, într-o seară, văd că nu merge gazul. Alexa și cu încă unul au rupt sigiliile și au oprit gazul. Din 5 contoare, 4 erau OK, doar la acela umblaseră. «Ce, nu aveți gaz?»”, a spus Alexa, în bătaie de joc. A venit iar Poliția, au venit cei de la gaz. Poliția ne zicea să nu ne punem cu ăștia”



”Mama avea 77 de ani, stătuse toată viața acolo, nu voia să se mute în altă parte. La unu noaptea au venit iar și au spart din nou sigiliul. Au dat și drumul la gaz. Dacă mama ar fi deschis din greșeală… M-am dus iar la Poliție, «deja atentează la viață»”.



Poliția n-a făcut nimic, spun fata și nepotul bătrânei.



”Coșciugul, în fața ușii”

”Seara veneau și făceau grătar în fața ușii. Grătar, mici. Aruncau toate mizeriile pe pragul ușii. Între timp, fiul meu s-a mutat cu bunica”.



”Da, m-am mutat cu bunica într-o cameră. Mă duc s-o ajut pe bunica. Am fost acolo în fiecare seară”, povestește Vlad.

”Într-o zi, n-o să uit niciodată, era 8 Martie 2013, mă sună Vlad:

-Mama, s-a întâmplat ceva cu bunica?

-Nu, Vlad, de ce?

-E un coșciug în fața ușii!

-Cum?!?”

Sicriul, văzut dinăuntrul casei bătrânei

Femeia, profesoară la o școală din Brașov, a fugit spre casa mamei.



”Maică-mea era acasă, în casă, nu știa, nu văzuse coșciugul. Coșciugul, în fața ușii. Poliția, «stați să vedem». Au luat coșciugul și l-au depozitat lângă. Am crezut că s-a terminat, doar că nu, a doua zi au smuls crucea de pe coșciug și l-au umplut cu lemne, să spună, dacă era ceva, că e doar o cutie, nu coșciug. Vio Alexa, Kadas și alții”.



Când am văzut asta, m-am dus la avocat și am spus că renunț. Am zis că nu știm unde o ducem. Am plecat pe 1 aprilie, imediat după faza cu coșciugul. Au rămas jumătate din lucruri. Acolo nu s-a mai mutat nimeni. S-a deschis un salon de manichiură, tot a lui Kadas și a lui Alexa. Marilena Leurzeanu:

Coșciugul a fost mutat, apoi, în curte, unde clanul Alexa spunea că e folosit drept cutie de depozitare

Cum a apărut casa lui Kadas



”În acel an, în vară, a început să facă Kadas casa acolo. Iar acel teren nivelat, unde erau nucii, i l-au vândut senatorului PNL și PSD Grapă. Acolo s-a ridicat o mândrețe de casă. E a lui Grapă. Soția sa, când fiica lor îmi era elevă, mi-a spus că au dat 10.000 de euro pe loc lui Kadas. Casa nu s-a mai făcut de când a fost ridicat Grapă împreună cu Căncescu”.



”Mama mi-a zis acum, când a aflat că Alexa e urmărit internațional: «Vezi în ce te bagi?!». Mama are 84 de ani, stă cu chirie”.

”Pe undeva, când am văzut că l-a jignit Kadas pe șeful Poliției, am spus «cum îți permiți să îl faci jigodie?». Pe de altă parte, m-am gândit la șefii polițiștilor: «Vă meritați soarta, că și eu am venit pe la voi pe la ușă cu problemele astea și nu m-ați ajutat»”.



”Am ajuns să se folosească politicienii de clanuri”



”Ce țară e asta în care, ani de zile, nimeni dintre autorități nu se întreabă de unde au banii unii care fac afaceri imobiliare, care cumpără drepturi de proprietate. Încă o dată, noi plecam imediat din casă dacă oamenii erau civilizați că era casa lor, dar să te trezești cu niște bandiți, niște ticăloși, care n-au muncit o zi în viața lor că fac pe proprietarii?! Am ajuns să se folosească politicienii de clanuri, asta eu n-am putut suporta. Am pierdut casa, dar vreau ca oamenii să știe acum cine sunt Kadas și Alexa!”.



Libertatea l-a căutat repetat de Adrian Kadas, consilier județean care după dezvăluirile presei a demisionat din PNL, dar acesta nu a putut fi contactat.

