Slănină și cârnați afumați în curtea din Spania, unde și-a amenajat o afumătoare, leber, sarmale și cozonaci. De toate va avea pe masa de Crăciun actualul primar al micii localități spaniole, plecat din Alba Iulia pentru un trai mai bun.

Spune că pregătește totul ca acasă și asta îl face să-și mai înăbușe dorul de locurile natale.

„Petrecem aici la fel ca în România. Tăiem porcul, ducem probă la analiză, afumăm slănină la afumătoare, după care facem pomana porcului, facem tot ce se face din porc, așa cum suntem obișnuiți toți românii. Avem o afumătoare pe care o folosim toți românii din comunitatea de aici. Suntem 10 români și mai avem o familie în apropiere de Madrid, cu care de asemenea ținem legătura. Soțiile noastre fac apoi sarmale, cozonaci, de toate”, spune Aurel Truță.

„De când suntem aici, ținem mai mult la tradiții”

Și nu doar ce ține de masa de sărbători respectă românii din localitatea Paramo de Boedo, ci și restul tradițiilor. În perioada sărbătorilor, seară de seară fac grupuri și merg la colindat, rând pe rând, pentru ca nici un român de prin împrejurimi și chiar din localitățile apropiate să nu rămână neurat.

„Mergem la colindat ca-n România. Aș zice, culmea, că de când suntem aici ținem mai mult la tradiții, ținem mai mult de obiceiuri. Facm echipe și mergem aici, în localitate, ne colindăm pe rând, după care mergem și în localitățile din jur unde mai sunt români”, spune primarul.



I-a dat gata pe spanioli cu slănina afumată



Ardeleanul spune că de când trăiește printre spanioli i-a făcut și pe aceștia să aprecieze bucatele tradiționale românești.

„I-am învățat la slănină și la brânză românească. Le place slănina afumată, le plac sarmalele și micii”, mai spune edilul.

De Crăciun și de Anul Nou, Aurel Truță va petrece acasă, alături de soție și de cele două fetițe ale lor. Anul acesta, sărbătorile sunt cu atât mai speciale cu cât o are alături și pe mama sa.

„Am făcut bradul, am împodobit casa. O am și pe mama alături anul acesta. Ne vom așeza cu toții la masa de Crăciun și ne vom bucura de tot ce ne-a dat Dumnezeu. Anul trecut am fost acasă, în România, am stat o lună, am prins toate sărbătorile, dar acum am rămas aici pentru că a venit mama. Urez sărbători fericite tutoror românilor, indiferent că sunt în țară sau departe de casă”, spune primarul localității Paramo de Boedo, localitate aflată în partea de nord a Spaniei.

