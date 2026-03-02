Suspendarea se aplică proporțional cu suma datorată: o zi pentru fiecare 50 de lei restanți, se mai arată în ordonanță.

Amenzi neplătite de șoferii români, permis suspendat

Ordonanța de urgență nr. 7/2026 introduce un mecanism prin care șoferii români care nu achită amenda contravenționalî în termenul legal își pierd dreptul de a conduce. Această măsură afectează atât conducătorii de autoturisme, cât și pe cei care folosesc tractoare agricole, forestiere sau tramvaie pe drumurile publice.

Potrivit actului normativ, perioada de suspendare începe la ora 00:00 a celei de-a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile.

Suspendarea se încheie la ora 24:00 a ultimei zile calculată conform amenzilor neplătite. În plus, fracțiile de zile de suspendare nu se iau în calcul, se menționează în ordonanță.

Somație și obligații fiscale

Organele fiscale locale au obligația de a transmite o somație șoferilor cu datorii, în termen de 30 de zile de la luarea în evidență a restanțelor.

Documentul va include data-limită pentru plata amenzilor și perioada exactă de suspendare a dreptului de a conduce, cu o precizare clară a datei și orei de început și sfârșit.

Dacă amenzile sunt achitate integral, procesul de recuperare a dreptului de a conduce este rapid.

„În termen de 2 zile lucrătoare de la constatarea stingerii integrale a obligației de plată a creanței ce a determinat suspendarea dreptului de a conduce, organul fiscal local implementează mențiuni privind redobândirea dreptului de a conduce”, se arată în textul ordonanței.

Data la care intră în vigoare măsura

Pentru ca acest mecanism să fie funcțional, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne trebuie să interconecteze sistemele informatice și să modifice Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Guvernul are termen până pe 26 aprilie pentru a adopta normele de aplicare ale ordonanței.

Măsurile vor intra în vigoare la 6 luni de la publicarea ordonanței, adică pe 25 august 2026. Aceste sancțiuni se aplică doar pentru amenzile contravenționale emise după data intrării în vigoare a noilor reglementări.

Primele suspendări pentru șoferii români, spre finalul toamnei

Luând în considerare termenul de 90 de zile pentru plata amenzilor și data de 25 august când ordonanța devine activă, primele suspendări ale permiselor ar putea fi aplicate în ultimele luni ale anului 2026.

Aceasta reprezintă o schimbare majoră pentru șoferii care ignoră obligațiile financiare legate de contravențiile rutiere.

