Bărbatul s-a îmbrăcat într-un costum branduit cu marca BMW al cărui fan este, și-a pus ochelari de soare și toate inelele de aur pe care le are. A scos în fața curții un covor roșu din cordele și a scos din pivniță toate băuturile bio pe care le-a făcut peste an: „Am făcut ceva deosebit. Nu mă dau mare, nu mă dau în spectacol. Dar am făcut ceva frumos. Afinată naturală de casă, țuică de cireșe în butoi de salcâm. Eu ăsta sunt, Cicică! Respectul este al meu!”, a făcut prezentarea bărbatul din Solonț.

Cetele cu capra a jucat la el în bătătură în fața bărbatului, apoi mascații s-au cinstit cu un pahar de vin și au plecat pe la alte gospodării. L-am întrebat pe Cicică ce își dorește pentru 2019: „Sănătate, că dacă am sănătate, le fac pe toate. Și un BMW. Dacă o fi, că mie îmi place BMW!”

