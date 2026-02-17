Refinanțările, realizarea unui buget personal și eliminarea cheltuielilor inutile sunt principalele instrumente recomandate la nivel personal de către Claudiu Trandafir, economist și fondator OferteBancare.ro.

Dobânzile și refinanțările, prima gură de oxigen

Acesta susține că scăderea dobânzii-cheie de Banca Națională a României spre sfârșitul anului devine probabilă, dacă ajustarea deficitului continuă.

Pentru populație, acest lucru înseamnă rate mai mici la creditele legate de ROBOR sau IRCC și o competiție mai intensă între bănci pentru refinanțări.

Ce poate face fiecare consumator

De asemenea, fiecare persoană poate lua măsuri: auditul bugetului familial, eliminarea cheltuielilor recurente inutile și optimizarea creditelor existente pot face diferența dintre presiune financiară și stabilitate, potrivit lui Trandafir.

„Inerția este cel mai mare cost ascuns: un credit neanalizat ani la rând poate însemna zeci de mii de lei plătiți suplimentar. Monitorizarea constantă a pieței și adaptarea rapidă la noile oferte bancare devin instrumente de protecție financiară”, spune acesta.

„Economia ia o pauză de respirație, dar asta nu înseamnă că progresul personal trebuie să se oprească. Este timpul să fim mai deștepți cu banii noștri, să ne optimizăm creditele și să ne amintim că cele mai bune decizii financiare se iau cu calm, nu sub impulsul știrilor de moment. Avem instrumentele necesare să trecem cu bine peste acest hop!”, spune el.

Momentul reconstrucției încrederii

Acesta spune că actualul context actual nu este doar unul economic, ci și social: stagnarea veniturilor reale și erodarea puterii de cumpărare au creat un teren fertil pentru radicalizare și neîncredere.

„Economia nu mai este un fundal tehnic, ci explicația directă a tensiunilor din societate. Până în vara lui 2025, dezechilibrele bugetare și inflația ridicată au menținut presiunea asupra dobânzilor. Măsurile de corecție fiscală adoptate ulterior au adus un început de stabilizare, însă etapa dificilă este abia la început: reconstrucția încrederii și relansarea investițiilor”, punctează acesta.

