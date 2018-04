Cum a reacționat Regina Elisabeta a II-a când Prințul Charles i-a spus „mami”

Regina Elisabeta a II-a a împlinit 92 de ani, moment care a fost marcat de o petrecere la care au luat parte suverana și fiul ei Prințul Charles. În timpul discursului, Prințul Charles i s-a adresat reginei cu apelativul „mami”, iar camerele de televiziune au surprins și reacția acesteia.

Prințul Charles i s-a adresat Reginei Elisabeta a II-a cu apelativul „mami”, iar regina a avut o reacție amzuantă: și-a dat ochii peste cap.

„Majestate, mami, am sentimentul că în 1948, când aveai 22 de ani, nu te aşteptai ca la cea de-a 92-a aniversare fiul tău să aibă 70 de ani”, a spus prinţul Charles, înainte de a cere trei urale din public pentru mama sa.

Queen Elizabeth’s reaction to her son Prince Charles calling her “Mummy” during The Queen’s 92th Birthday Concert at the Royal Albert Hall. ?#Queensbirthdayparty pic.twitter.com/JaR9sAdlUr

