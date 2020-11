Din casa lor, așezați la masă, cu Andrei între ei, românii stabiliți în Suedia povestesc experiența lor cu școala. “Nu există teme!”, începe Ionuț, tatăl. Băiatul Andrei îl dezaprobă. “Ba avem!”

“Până în clasa a V-a nu ai avut teme. Nu știi ce înseamnă temele în România. Și temele care se dau, se dau de pe o săptămână pe alta”, îi explică băiatului său tatăl.

Andrei este în clasa a VI-a, prima clasă de gimnaziu, și are examen național la suedeză, engleză și matematică în acest an. Rezultatele vor fi luate în considerate la liceu, care începe cu clasa a X-a.

Până la urmă, Andrei a avut teme. Și pentru asta trebuie să-i mulțumească mamei lui. “Să vă explic cum a fost cu temele”, începe Aura. “Noi venim din sistemul de învățământ din România și deja din clasa a II-a am zis: teme. Ca să fie clar cu temele: școala, indiferent de anul de studiu, evită să dea teme la copii, mai ales în primii ani de școală, pentru că părinții copiilor poate nu sunt în stare sau nu au timpul necesar să-i ajute”, explică Aura.

Ea a propus să li se dea totuși o foaie cu câteva exerciții, opțional. Foaia cu teme era lăsată pe masă și o lua doar cine voia. În doi-trei ani, au ajuns aproape toți să-și ia temă pentru acasă. Este una din victoriile Aurei. De care Andrei nu e prea încântat.

