Gene Hackman și Betsy Arakawa s-au cunoscut în anii 80, într-un centru de fitness din Los Angeles. Pe atunci, Gene Hackman era deja un actor de renume, în timp ce Betsy Arakawa își urma pasiunea pentru muzică clasică, fiind o pianistă talentată. Deși avea cu 32 de ani mai puțin decât actorul, între cei doi s-a format rapid o legătură puternică.

Actor Gene Hackman, 94, and wife Betsy Arakawa, 62, seen on first public outing in 21 years https://t.co/QPfF7YfIxE pic.twitter.com/LiPPJ2x1xF — Page Six (@PageSix) March 29, 2024

Cei doi au început relația după divorțul lui Gene Hackman de prima sa soție, Faye Maltese, cu care fusese căsătorit timp de 30 de ani și alături de care avea trei copii. Relația cu Betsy Arakawa s-a consolidat rapid, iar în 1990 s-au mutat împreună în New Mexico, unde s-au căsătorit un an mai târziu.

După retragerea din actorie, Gene Hackman și Betsy Arakawa au dus o viață liniștită, departe de Hollywood. Într-un interviu din 2020, Hackman a povestit că serile de vineri erau dedicate maratoanelor de comedie, iar soția sa obișnuia să închirieze DVD-uri cu filme de buget redus, pe care le urmăreau împreună.

Recomandări E oficial: Senatul implementează recunoașterea facială a angajaților. Dar aceasta va fi făcută de către agenții SPP – EXCLUSIV

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Pe lângă pasiunea pentru cinematografie, cuplul împărtășea și o dragoste profundă pentru animale, în special pentru câinii din rasa ciobănesc german. La un moment dat, aveau trei astfel de câini, iar unul dintre ei a fost adoptat în 1999.

Trupurile neînsuflețite ale lui Gene Hackman și Betsy Arakawa au fost descoperite alături de cel al câinelui lor. Cauza exactă a decesului nu a fost încă stabilită, însă autoritățile nu suspectează o crimă. Ancheta este în curs, iar fanii actorului așteaptă răspunsuri despre circumstanțele tragediei.

Urmărește cel mai nou VIDEO Bani și Afaceri BNR avertizează asupra riscurilor ce amenință leul: deficitele, situația politică și tensiunile geopolitice globale

Urmărește-ne pe Google News