Cei doi, care erau căsătoriți din 1991, au fost descoperiți alături de câinele lor, iar autoritățile au transmis că nu există suspiciuni de crimă.

Ultima dată când Gene Hackman, în vârstă de 95 de ani, a fost fotografiat în public a fost în martie 2024, când a fost surprins alături de soția sa, Betsy Arakawa, într-un restaurant din New Mexico. În imagini, actorul se sprijinea de brațul soției sale pentru echilibru, semn că vârsta își spunea cuvântul.

Aceea a fost prima lor apariție publică împreună după 21 de ani, mai exact după ce în anul 2003 participaseră la Gala Globurilor de Aur, unde Gene Hackman a primit premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră.

În ciuda retragerii sale din lumina reflectoarelor, Gene Hackman a rămas o figură emblematică a cinematografiei, cu o carieră impresionantă care a inclus filme legendare precum „Bonnie and Clyde” (1967), „The French Connection” (1971), „Superman” (1978) și „Get Shorty” (1995). Ultimul său rol cinematografic a fost în comedia „Welcome to Mooseport” (2004), alături de Ray Romano și Christine Baranski.

Gene Hackman a scris mai multe cărți

După retragerea sa din actorie, Gene Hackman s-a concentrat pe scris, publicând mai multe romane. În 2008, el a confirmat oficial că nu mai are intenția de a reveni pe marile ecrane, explicând că preferă liniștea și controlul pe care i le oferă scrisul.

„Îmi place singurătatea acestui proces. E similar cu actoria, dar mai privat”, afirma el la acea vreme într-un interviu pentru Reuters.

În 2011, într-o discuție cu revista GQ, Gene Hackman a fost întrebat dacă ar mai reveni vreodată pe platourile de filmare, la care el a răspuns în glumă: „Poate doar dacă aș putea filma în propria mea casă, fără să deranjeze nimic și cu doar una sau două persoane în echipă”.

Deși s-a retras din actorie, actorul nu a stat complet departe de industrie. A fost narator pentru două documentare ale Marinei SUA: „The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima” (2016) și „We, The Marines” (2017), menținându-și astfel legătura cu lumea audiovizualului.

Actorul a fost căsătorit de două ori

Gene Hackman a fost cunoscut pentru caracterul său rezervat, alegând să trăiască departe de Hollywood și să evite atenția presei. În 1986 a divorțat de prima sa soție, Faye Maltese, cu care a fost căsătorit timp de 30 de ani și alături de care a avut trei copii.

În 1991, s-a căsătorit cu Betsy Arakawa, o pianistă clasică cu 30 de ani mai tânără decât el. Cei doi și-au trăit viața departe de ochii publicului, bucurându-se de filme și seri liniștite acasă. Într-un interviu pentru Empire în 2020, Gene Hackman spunea că serile de vineri erau dedicate comediilor, având o pasiune pentru spectacolele lui Eddie Izzard.

